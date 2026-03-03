El Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach) inició las actividades de la Jornada Académica y Cultural 2026, que se celebra del 3 al 6 de marzo en cada uno de los 31 planteles del estado.

El objetivo principal de esta jornada es inspirar a las y los jóvenes a participar en actividades académicas y culturales que los lleven a descubrir y potenciar sus talentos, así como propiciar la convivencia, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia a su comunidad estudiantil.

Esta primera etapa del evento se realiza en los planteles, y quienes resulten ganadores pasarán a la etapa Interbachilleres Regional, a celebrarse del 24 al 30 de abril.

Algunas de las disciplinas en las que participan más de 42 mil estudiantes de los diferentes planteles del Cobach son: ensayo filosófico, pintura y dibujo, fotografía, cómics y manga, grupo vocal y grupo musical, solista instrumental, y canto solista.

Además de “Shark Tank”, dominó matemático, aviones de papel, capacitaciones en acción, baile moderno, rally matemático, jóvenes por la salud, declamación, trivia crack, oratoria, cuenta cuentos y lanzamiento de cohetes, entre otras.

El director general del Cobach, Reyes Humberto De las Casas, manifestó que con estas actividades reafirman el compromiso de la institución con una educación integral y fomentan el pensamiento crítico, la creatividad, la expresión artística y el espíritu de superación.

“Espacios como la Jornada Académica y Cultural 2026 son la plataforma ideal para que ese talento brille y se proyecte hacia el futuro”, expresó.