IPACULT llevará cine gratuito a Parajes de San Isidro como parte del programa Barrioteca

El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), en colaboración con el Centro de Asesoría y Promoción Juvenil A.C. (CASA), invita a la comunidad a participar en una función de cine familiar gratuita que se realizará en el sector de Parajes de San Isidro.

La actividad está programada para el próximo jueves 25 de junio a las 6:30 de la tarde, en el domo ubicado en Cerrada del Parque 4, sobre la calle Yucamini 2560, entre las vialidades Parajes de San Isidro, Volcán Fuji y Volcán Tacamas.

Esta proyección forma parte del programa Barrioteca, una iniciativa enfocada en fortalecer la convivencia comunitaria mediante actividades culturales, recreativas y de integración social en distintos sectores de la ciudad.

El evento está dirigido a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias, quienes además de la función cinematográfica podrán participar en dinámicas lúdicas orientadas al esparcimiento y la convivencia.

La directora del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó que este tipo de acciones buscan acercar la cultura a las colonias, generando espacios seguros donde las familias puedan convivir y disfrutar de actividades recreativas que fortalecen el tejido social.

Por su parte, el Centro de Asesoría y Promoción Juvenil A.C. (CASA) participa en la organización como parte de sus programas de intervención comunitaria, enfocados en la formación juvenil, la prevención y el desarrollo integral de adolescentes y jóvenes.

Con esta actividad, el Gobierno Municipal, a través del IPACULT, reafirma su compromiso de impulsar el acceso a la cultura en espacios públicos y promover la participación ciudadana mediante eventos gratuitos y abiertos a toda la comunidad.