Ciudad Juárez

Vinculan a proceso a implicado en doble homicidio de Villas del Sur

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Roberto Carlos M. H., tras acreditarse su posible participación en el delito de homicidio calificado, cometido a dos masculinos en la calle Manuel de Zequeira del fraccionamiento Villas del Sur, en Ciudad Juárez.

De acuerdo a la investigación ministerial, el imputado en compañía de diversas personas, privaron de la vida con armas de fuego y armas blancas, a las víctimas Bulmaro C. J., y Arturo R., en hechos registrados el 30 de mayo del 2025.

Hechos por los que el pasado 08 de enero, policías investigadores le notificaron una orden de aprehensión al imputado, en el cereso número tres, en donde se encuentra interno por diverso delito.

El Juez de Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica del imputado con base en los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Contra la Vida.

El imputado enfrentará la vinculación a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva, para lo cual, el Órgano jurisdiccional fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

