Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH denunciaron en redes sociales que hayan quitado el turno vespertino, ya que muchos de los alumnos trabajan y estudian.

Uno de nuestros lectores escribió a juareznoticias.como donde manifiesta su inconformidad por el cierre del turnio vespertino en la facultad de la UACH en Ciudad Juárez:

Hola buenas noches, quería solicitar su apoyo, saben que soy alumna de la UACH y las inscripciones son ahora en enero y el día de ayer nos informaron mediante un grupo de Facebook que cerrarían el turno vespertino, es un injusticia muy grande ya que nos están privando de nuestros estudios, nos están obligando a tomar clases en el turno matutino, somos muchos los alumnos trabajadores en el turno matutino que necesitamos trabajar para pagar nuestros estudios o solventar nuestros gastos, la escuela no resuelve y nos comentan que es para ahorrarse los sueldos de los maestros de la tarde! Solicito urgente su ayuda!