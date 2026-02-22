Desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua expresamos nuestra solidaridad con las familias de Jalisco, Michoacán y otras regiones que hoy viven con miedo e incertidumbre ante la escalada de violencia registrada en sus comunidades.

Los bloqueos carreteros, la quema de vehículos y los hechos delictivos que han trastocado la vida cotidiana no pueden convertirse en parte del paisaje nacional. No podemos normalizar la violencia ni acostumbrarnos al silencio.

Exigimos a las autoridades federales y estatales asumir plenamente su responsabilidad para garantizar la seguridad de la población.

La protección de las familias mexicanas no pude quedar solo en un discurso: es una obligación constitucional y moral del Estado.

México merece paz, justicia y comunidades libres del terror. Hoy más que nunca debemos alzar la voz por quienes solo quieren vivir tranquilos, trabajar con dignidad y regresar seguros a sus hogares.

La seguridad no admite titubeos ni evasivas. Es momento de actuar con firmeza, coordinación y resultados.