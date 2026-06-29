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Juarense Samy Natera Jr. se apunta el salvamento con los Angels ante Oakland

by Valeria García
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Cualquier barrera geográfica y social se rompe ante el talento, la disciplina y el hambre de triunfo que sostienen el ascenso de Samy Natera Jr. en las Grandes Ligas.

Con una victoria de 4-1 frente a los Atléticos de Oakland, el jugador juarense destacó nuevamente en el béisbol de la gran carpa al apuntarse el salvamento con los Angels de Los Ángeles.

Con una labor impecable de una entrada y un tercio, tolerando apenas un imparable y recetando dos ponches, el mexicano demostró que tiene el temple necesario para enfrentar los momentos de máxima presión en el mejor béisbol del mundo.

Detrás de este éxito en los diamantes más exigentes del planeta se encuentra una historia de identidad y orgullo local que resuena profundamente en la frontera.

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Hace apenas unos años, Natera Jr. pulía su brazo en los campos de la Liga Villahermosa de Ciudad Juárez y portaba con orgullo el uniforme de la Taquería Paly, un equipo local que hoy celebra su éxito como propio.

Ver a un pelotero surgido del béisbol amateur de Chihuahua “bajar la cortina” ante bateadores de calibre ligamayorista es un recordatorio de que los campos de tierra y las ligas locales son verdaderos semilleros de grandeza.

Su transición de las ligas barriales al centro del diamante de un estadio de Grandes Ligas es el tipo de narrativa que inspira a las nuevas generaciones de deportistas mexicanos.

El camino hacia la cúspide del béisbol profesional exige disciplina, resiliencia y una mentalidad inquebrantable, cualidades que el lanzador juarense demuestra con creces en su temporada en las Mayores con los Angels de Los Ángeles.

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