Con gran nivel competitivo, concluye el Congreso y Campeonato Estatal Charro 2026

La segunda fase del Congreso y Campeonato Estatal Charro 2026 llegó a su fin después de tres intensas jornadas de adrenalina, elegancia y tradición.

En un evento marcado por un ambiente de sana convivencia y un alto nivel competitivo, familias juarenses y visitantes de todo el estado se reunieron en el Lienzo Charro “Adolfo López Mateos” para celebrar el deporte nacional por excelencia.

El clímax del evento llegó el domingo por la tarde con la esperada gran final, donde los escuadrones se disputaron los máximos honores en una competencia que mantuvo las emociones a flor de piel hasta el último paso de la muerte.

El podio quedó definido de la siguiente manera: Rancho El Bayo se coronó campeón con 247 puntos, seguido por Santa Paulina B en el segundo lugar con 230 puntos, y Reencuentro en la tercera posición con 225 unidades.

El director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ), Juan Escalante, agradeció a la Federación Mexicana de Charrería, así como a todos los competidores que dejaron su sello en el lienzo.

“A nombre del presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, agradezco a todos que hayan tomado en cuenta a Ciudad Juárez para este magno evento que hoy finaliza. Regresen a casa con bien y recuerden que aquí siempre serán bienvenidos. Muchas gracias”, dijo el titular del deporte municipal.

La competencia, organizada por el IMDEJ, la Liga Municipal de Charrería y Coyuma Productions, destacó el gran nivel y la fuerza de este deporte en Chihuahua.

Además de los grandes finalistas, el lienzo vibró con las actuaciones de Centauros de Pepe Terrazas, Compadres de Ciudad Juárez, Charros de Chihuahua, Hacienda La Peña y la categoría de Mayores.

La belleza, precisión y gallardía de la mujer a caballo se hicieron presentes en las vibrantes Ferias de Escaramuzas. El público ovacionó las espectaculares rutinas presentadas por grupos emblemáticos como Caporalitas (A, B y C), Misión de San José, Mi Alma, Bárbaras del Norte, Tradición Charra, Soles del Desierto, Gaviotas, Santa Paulina y Rarámuris.