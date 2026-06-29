La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), inició con los preparativos para el arranque de la construcción del Puente Paso Las Torres – Talamas Camandari, a cargo del Gobierno del Estado.

El ingeniero Ismael Corona, jefe del departamento de Alcantarillado de la JMAS, informó que los preparativos para esta obra de gran magnitud consisten en los siguientes trabajos:

-Desviación del colector de drenaje de la Avenida Las Torres hacia la calle Yepomera.

-Desviación de la línea de agua potable del Libramiento independencia hacia la Avenida Las Torres que abastece varios pozos

-Introducción de la línea de agua tratada sobre la avenida Las Torres

Estos preparativos, tendrán una duración aproximada de seis a ocho semanas y se realizarán en los siguientes puntos:

-Calle Yepomera entre calle Eduardo Barbacheno y Boulevard Talamas Camandari.

-Calle Yepomera entre la Avenida Las Torres y Talamas Camandari

-Avenida de Las Torres, desde el Boulevard Talamas Camandari hasta las calles Los Bravos 2000.

En el primer punto de trabajo, ubicado en la calle Yepomera entre la calle Eduardo Barbacheno y Boulevard Talamas Camandari, el ingeniero Iván Bautista, jefe de Distrito 4 de Alcantarillado, informó que en este punto se realizará un desvío del colector de drenaje que atraviesa la Avenida Las Torres se cambiará hacia la calle Yepomera, para ello se instalarán 391 metros de tubería nueva de drenaje.

Por otra parte, el Ingeniero Manuel Herrera, Director Técnico de la JMAS, destacó que, esta obra representa un impacto positivo para la comunidad que habita en la zona suroriente de Juárez, así como para quienes diariamente transitan por estas vialidades.

“Iniciamos con los trabajos de obra inducida para desviar el drenaje sanitario que actualmente cruza por la Avenida De las Torres hacia otros colectores alternos, a fin de liberar el área y permitir la realización de las excavaciones necesarias para la construcción de esta obra”, añadió.

Informó que, también se llevará a cabo la desviación de la denominada batería C, la cual abastece de agua potable a la zona poniente de la ciudad, por lo que será necesario realizar trabajos para mantener el servicio, procurando generar la menor afectación posible a los usuarios.

Asimismo, indicó que, se han sostenido reuniones de coordinación con gerentes de maquiladoras de la zona, así como con transportistas, con el objetivo de establecer vías alternas y reducir las afectaciones a la movilidad durante el desarrollo de los trabajos.

La JMAS exhorta a los automovilistas y vecinos del sector a tomar precauciones, respetar la señalización y considerar tiempos adicionales de traslado mientras se desarrollan estos trabajos, los cuales forman parte de un proyecto de infraestructura que mejorará la movilidad en la zona.