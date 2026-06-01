En el marco del Día Mundial sin Tabaco, que se conmemora el 31 de mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) busca sensibilizar a la población derechohabiente sobre las consecuencias del consumo de tabaco y vapeadores, así como visibilizar que dejar de fumar no depende únicamente de la fuerza de voluntad, sino que es un proceso que puede requerir apoyo profesional, consejería y tratamiento especializado.

La estrategia contempla acciones de difusión en las Unidades Médicas de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) de todo el país, con énfasis en personas fumadoras actuales, adolescentes de 12 a 17 años y sus familias.

El IMSS en Chihuahua destacó que el tabaquismo continúa siendo una de las principales causas de enfermedad y muerte prevenible en el mundo. Además, alertó sobre el incremento en el uso de cigarros electrónicos y vapeadores, especialmente entre adolescentes, debido a su capacidad de generar dependencia a la nicotina y

afectar la salud física y mental.

En México, más de 13.9 millones de personas consumen tabaco y 3 de cada 4 fumadores quieren dejarlo. La brecha no está en la motivación, sino en el acceso a apoyo y tratamiento.

Por ello, el IMSS pone a disposición servicios de orientación médica, consejería individual y terapia cognitivo-conductual para apoyar a quienes buscan abandonar el consumo de tabaco.

Asimismo, el Instituto reiteró que prevenir y atender el tabaquismo es una responsabilidad compartida entre instituciones, personal de salud, familias y sociedad, por lo que hizo un llamado a acercarse a las unidades médicas para recibir información y atención oportuna.

Con estas acciones, el IMSS refrenda su compromiso con la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el bienestar integral de la población derechohabiente.