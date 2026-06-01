La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informó que del 1 al 6 de junio el Centro de Atención Móvil (CAM Móvil) estará instalado a un costado de la estación Torres del BRT-1.

La ubicación del módulo busca acercar los servicios a quienes habitan o transitan por la zona. La atención se brindará de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas, y el sábado 6 de junio será de 8:00 a 14:00 horas.

En el CAM Móvil se podrán realizar trámites de credencialización, emisión, renovación y reposición de la tarjeta preferencial. El costo por emisión y reposición será de 30 pesos, mientras que la renovación continuará de manera gratuita.

Además, el personal brindará orientación general sobre el servicio JuárezBus y atenderá dudas de las y los usuarios.

Para más información, pueden comunicarse vía WhatsApp al 656-852-7384.