¿Qué está pasando? Helicópteros patrullan la ciudad

Helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua ha llamado la atención de habitantes de distintos sectores de Ciudad Juárez, principalmente en la zona suroriente de la ciudad, donde vecinos han reportado un incremento en los sobrevuelos durante los últimos días.

Ciudadanos han enviado videos al portal juáreznoticias.com en los que se observa a las aeronaves realizando recorridos de vigilancia sobre colonias y avenidas principales. Algunos residentes aseguran que los helicópteros vuelan a baja altura y permanecen varios minutos patrullando determinados sectores.

De acuerdo con testimonios de vecinos, en algunas ocasiones se han observado hasta dos helicópteros desplazándose de manera simultánea en diferentes puntos de la ciudad, lo que ha generado inquietud y diversas especulaciones entre la población.

Hasta el momento, autoridades estatales no han informado oficialmente el motivo por el cual se ha intensificado este tipo de vigilancia aérea en la frontera. Sin embargo, ciudadanos consideran que podría estar relacionado con operativos de seguridad, búsqueda de objetivos específicos o labores de prevención del delito.

La vigilancia aérea forma parte de las estrategias que utilizan corporaciones de seguridad para monitorear sectores considerados conflictivos o con alta incidencia delictiva, especialmente en zonas donde se requiere una rápida movilización de elementos policiacos.