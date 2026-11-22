La actividad de la Liga de la Asociación de Basquetbol Estudiantil (ABE) no paró en la frontera.

El viernes 20 de noviembre, el Centro de Entrenamiento Deportivo Universitario (CEDU) albergó una doble jornada que mantuvo al filo a la afición juarense, con los dos representativos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) en acción.

A las 17:00 horas, en acciones de la Jornada 7 de la Conferencia Norte de la División II, las Indias de la UACJ, bajo la dirección de Óscar Manuel Rosales González, recibieron a las Lobas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fue un partido de ida y vuelta. Las juarenses arrancaron bien el primer cuarto (10-19 abajo, pero peleando), lograron recortar en el segundo (26-34) y se mantuvieron a una posesión en el tercero (38-49). Sin embargo, la visita supo cerrar mejor.

El marcador final fue de 57-63 a favor de Coahuila.

Por las Indias, la capitana Ana Paulina Acosta cargó con la ofensiva al registrar 12 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias en más de 32 minutos en la duela.

Le siguió Luisa Rodríguez con 7 unidades, mientras que Ana Paula Acosta y Claudia Ramos aportaron 6 puntos cada una. En los tableros, Valeria Gutiérrez fue clave con 12 rebotes totales.

Del lado de las Lobas, la figura fue Valeria Salas, quien encestó 22 puntos con un 50% desde la larga distancia (5 de 10 en triples) y 5 de 5 desde la línea libre. Fernanda Chávez la secundó con 14 puntos y Salma Villarreal con 6 puntos y 6 rebotes.

La UAdeC aprovechó mejor la banca, con 20 puntos contra solo 9 de las locales, y eso terminó marcando la diferencia.

Más tarde, a las 20:00 horas, el turno fue para la Jornada 15 de la División I Varonil.

Los Indios de la UACJ, liderados por Luis Alan Bósquez Quezada, saltaron a la misma duela con otra cara y con la misión de hacer valer la localía ante los Leones de la Anáhuac Xalapa.

Y vaya que lo hicieron. En un encuentro de alto ritmo ofensivo, los juarenses se llevaron la victoria por 86-80.

Los primeros 10 minutos fueron parejos (12-10), pero los Indios tomaron el control en el segundo parcial para irse 31-26 al descanso.

Aunque Xalapa apretó en el tercero (46-45), la UACJ tuvo un cierre contundente con un parcial de 9 puntos sin respuesta para despegarse 71-59 y ya no soltar la ventaja.

Paul Martínez fue el motor del equipo con 23 puntos, con un 69.2% de efectividad en tiros de campo y 4 de 5 desde la línea, además de 5 rebotes.

Juan Martínez firmó una noche redonda con 18 puntos y 5 asistencias, mientras que Gustavo Nares sumó 18 más y 5 tablas.