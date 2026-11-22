Este domingo 22 de noviembre se llevará a cabo el evento Car Show All-Mustang Edition 2026, organizado por el Club Mustang Oficial Chihuahua, en las instalaciones de la Universidad Regional del Norte (URN).

La exhibición se realizará de las 12:00 del mediodía a las 7:00 de la tarde, con entrada libre y gratuita, además de un ambiente familiar.

El evento contará con la exhibición de automóviles Mustang clásicos, modernos y modificados, así como vehículos invitados de diferentes categorías.

También habrá destapes sorpresa de vehículos, reconocimientos para los participantes y venta de alimentos mediante food trucks

La sede será la URN, ubicada en calle Allende número 2628, colonia Zarco, en la ciudad de Chihuahua.