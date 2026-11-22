La Fiscalía General del Estado, implementó un operativo de búsqueda y pega de pesquisas, en lugares concurridos del municipio de Nuevo Casas Grandes, como parte de las acciones permanentes para localizar a cuatro personas que cuentan con reporte de ausencia.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, efectuaron la intervención que permita dar con el paradero de:

Cristian Yahir Loya García de 17 años, y Ramiro Catillo Ruiz, de 33 años de edad, quienes fueron vistos por última vez el 19 de mayo del 2021, en Nuevo Casas Grandes, al igual que Carlos Antonio Alarcón Rascón, de 25 años, quien fue visto por última vez el 11 de junio del 2018.

Además, como parte de la colaboración interinstitucional, se busca a Silvia Alejandra Aguilar Guerrero de 32 años edad, quien fue vista por última vez en Poza Rica, Veracruz.

Los trabajos continuarán de manera aleatoria en diversos sectores de la región, por lo que se solicita la colaboración ciudadana, para que, en caso de contar con información relevante, comunicarse al número de emergencia 911 o al 089 de Denuncia Anónima.