La Secretaría de Salud invita a mujeres de 40 años y más a realizarse una mastografía gratuita en la unidad móvil, que estará disponible el 23 y 24 de noviembre en distintos puntos de Ciudad Juárez.

El lunes, la unidad se instalará en el Centro de Salud Todos Somos Mexicanos, ubicado en la avenida Francisco Villa, en la Zona Centro, donde brindará atención de 9:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.

El martes, la unidad estará en las instalaciones del Hospital General, sobre la avenida Paseo Triunfo de la República, en el mismo horario.

Rocío Castruita, responsable del componente de Cáncer de la Mujer del Distrito de Salud 2 Juárez, explicó que la mastografía permite detectar cambios o lesiones en el tejido mamario e identificar el cáncer de mama en etapas tempranas, incluso antes de que aparezcan síntomas o bultos perceptibles al tacto.

Por ello, exhortó a las mujeres de 40 años y más a aprovechar este servicio gratuito. Para acceder al estudio, únicamente deberán presentar una identificación oficial.

La Secretaría de Salud promueve la detección oportuna del cáncer de mama y el acceso al diagnóstico y tratamiento gratuito.