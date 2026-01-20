El cuento de hadas de Karol G y Feid ha llegado a su fin. Tras tres años juntos, la pareja dio por terminado su noviazgo, según reveló TMZ.

Tras varios rumores y especulaciones, fuentes cercanas a los cantantes confirmaron que el truene ocurrió hace ya varios meses, lejos del ojo público y los escándalos.

“Terminaron discretamente su relación. La ruptura fue amistosa y ambos mantienen una buena relación”, publicó el medio estadounidense.

Las mismas fuentes aseguran que la llamada “Bichota” y “Ferxxo” quedaron en muy buenos términos y llevan una comunicación cordial.

Los rumores sobre su relación comenzaron en 2021, luego de que colaboraran en la canción “FRIKI” y fueran vistos juntos en distintas ocasiones. Aunque durante meses evitaron confirmar el romance, las apariciones públicas y las interacciones en redes sociales alimentaron las sospechas entre sus seguidores.

Fue hasta 2023 cuando la intérprete de “Tropicoqueta” habló abiertamente del tema; incluso, describió su relación como una etapa positiva y de acompañamiento. Desde entonces, las demostraciones de amor se convirtieron en algo muy común y no era raro verlos apoyándose en sus giras.

Hasta ahora, ninguno de los reggaetoneros ha hecho oficial el truene; sin embargo eliminaron todas las publicaciones que tenían juntos, señal inequívoca para los fans que algo está pasando.