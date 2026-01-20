La Presidenta Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Daniela Álvarez, difundió un video donde señala que la deuda con que hoy cuenta su partido, fue heredada por Cruz Pérez Cuéllar cuando él fue presidente del PAN.

Señaló que solo se trata de un ¨berrinche¨ del alcalde de Ciudad Juárez y que por supuesto no habrá tal aseguramiento de las oficinas del CDM del PAN y aseguró que el PAN ahora cuenta con una presidenta responsable y que pagará la deuda que dejó el corrupto del alcalde juarense.