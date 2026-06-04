La Junta de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez informa que atendió de manera oportuna dos hundimientos menores que se registraron en el fraccionamiento Fovissste Chamizal, derivados de daños en la infraestructura sanitaria.

El primer caso, se presentó en la calle Río Brasas, donde personal técnico del departamento de Alcantarillado realizó una excavación de aproximadamente un metro de largo por dos metros de ancho, para localizar la afectación en la red de drenaje. Como parte de los trabajos, se llevó a cabo la instalación de dos metros de tubería sanitaria nueva, además de la reparación de una descarga domiciliaria.

El segundo hundimiento, se registró en la calle Río San Lorenzo. Tras la inspección correspondiente, se detectó un daño en la descarga sanitaria, por lo que sé efectuó la reposición de cuatro metros de tubería de drenaje para restablecer el correcto funcionamiento de la infraestructura.

La JMAS informó que, en ambos casos, los hundimientos fueron ocasionados por daños en la tubería de la red de alcantarillado sanitario y no por las lluvias.

Respecto a las afectaciones derivadas de las lluvias registradas la noche del miércoles, la dependencia reportó únicamente un hundimiento adicional en el cruce de las calles Venezuela y Municipio Libre, mismo que ya se encuentra bajo supervisión para su atención correspondiente por parte de las cuadrillas del departamento de Alcantarillado de la JMAS.

La JMAS mantiene un monitoreo permanente de la infraestructura hidráulica y sanitaria de la ciudad, con el objetivo de atender de manera oportuna cualquier incidencia que pudiera afectar la prestación de los servicios.