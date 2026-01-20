Cuadrillas de la Dirección de Parques y Jardines llevaron a cabo labores de mantenimiento en el camellóm central de la Panamericana, como parte de las acciones permanentes para conservar en buenas condiciones los espacios públicos de esta frontera.



Los trabajos se realizaron del bulevar Zaragoza a la glorieta del Kilómetro 20 y consistieron en corte de hierba, poda formativa de arbolado, así como el retiro de residuos generados por las labores de corte y poda, además del producto de limpieza acumulado en la zona, dio a conocer el titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña.



Dijo que estas acciones contribuyen a mejorar la imagen urbana, fortalecer la seguridad vial y brindar entornos más limpios y ordenados para quienes transitan diariamente por ese sector.



También indicó que este tipo de intervenciones continuarán realizándose en distintos puntos de la ciudad, atendiendo las necesidades de mantenimiento y conservación de áreas verdes.