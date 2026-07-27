Durante la semana del 20 al 26 de julio, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 234 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.
Estas acciones dieron como resultado 18 clausuras: siete en Chihuahua, una en Cuauhtémoc, una en Meoqui, una en Rosales, una en Delicias y siete en Ciudad Juárez.
Las clausuras fueron las siguientes:
Chihuahua:
• Restaurante bar “Portón del Centro”, por falta de revalidación
• Salón de fiestas “No Que No”, por operar fuera de horario
• Cantina “El Centro de Nosotros”, por extracción de bebidas alcohólicas
• Restaurante bar “Salón Gambrinos”, por violación de giro
• Tienda de abarrotes “El León”, por violación de giro
• Salón de eventos “Granja de Cleo”, por operar sin permiso y permitir la presencia de menores de edad que consumían bebidas alcohólicas
• Centro nocturno “Sala de Despecho”, por falta de documentación
Cuauhtémoc:
• Expendio de cerveza, vinos y licores “Súper Obregón”, por violación de giro
Meoqui:
• Tienda de abarrotes “Abarrotes Morales”, por violación de giro
Rosales:
• Tienda de abarrotes “Súper del Río”, por violación de giro
Delicias:
• Tienda de abarrotes “Six Dayde”, por violación de giro
Juárez:
• Licorería en tienda de autoservicio “Oxxo Gueros”, por operar sin permiso
• Tienda de abarrotes “Six El Primo”, por violación de giro
• Tienda de abarrotes “Six Lozano”, por violación de giro
• Tienda de abarrotes “Súper Monárrez”, por violación de giro
• Salón de eventos “ARBAA Terraza y Alberca”, por operar sin permiso
• Salón de eventos “Terraza sin Denominación”, por operar sin permiso
• Salón de eventos “Terraza J’Did”, por operar sin permiso
El objetivo de estas revisiones es asegurar el cumplimiento de la ley. Por ello, el Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de establecimientos que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.