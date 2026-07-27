Durante la semana del 20 al 26 de julio, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 234 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.

Estas acciones dieron como resultado 18 clausuras: siete en Chihuahua, una en Cuauhtémoc, una en Meoqui, una en Rosales, una en Delicias y siete en Ciudad Juárez.

Las clausuras fueron las siguientes:

Chihuahua:

• Restaurante bar “Portón del Centro”, por falta de revalidación

• Salón de fiestas “No Que No”, por operar fuera de horario

• Cantina “El Centro de Nosotros”, por extracción de bebidas alcohólicas

• Restaurante bar “Salón Gambrinos”, por violación de giro

• Tienda de abarrotes “El León”, por violación de giro

• Salón de eventos “Granja de Cleo”, por operar sin permiso y permitir la presencia de menores de edad que consumían bebidas alcohólicas

• Centro nocturno “Sala de Despecho”, por falta de documentación

Cuauhtémoc:

• Expendio de cerveza, vinos y licores “Súper Obregón”, por violación de giro

Meoqui:

• Tienda de abarrotes “Abarrotes Morales”, por violación de giro

Rosales:

• Tienda de abarrotes “Súper del Río”, por violación de giro

Delicias:

• Tienda de abarrotes “Six Dayde”, por violación de giro

Juárez:

• Licorería en tienda de autoservicio “Oxxo Gueros”, por operar sin permiso

• Tienda de abarrotes “Six El Primo”, por violación de giro

• Tienda de abarrotes “Six Lozano”, por violación de giro

• Tienda de abarrotes “Súper Monárrez”, por violación de giro

• Salón de eventos “ARBAA Terraza y Alberca”, por operar sin permiso

• Salón de eventos “Terraza sin Denominación”, por operar sin permiso

• Salón de eventos “Terraza J’Did”, por operar sin permiso

El objetivo de estas revisiones es asegurar el cumplimiento de la ley. Por ello, el Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de establecimientos que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.