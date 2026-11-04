“Humanidades en diálogo. Saberes, prácticas e incidencia social en contextos contemporáneos” es el tema central del 2.° Congreso de Humanidades 2026.

Esta edición tiene el objetivo de propiciar un espacio académico, social y profesional para compartir conocimiento, investigaciones, experiencias y propuestas que contribuyan a la comprensión crítica de los contextos contemporáneos con relación de las humanidades.

Durante la ceremonia de inauguración de estas actividades, el rector Daniel Alberto Constandse Cortez remarcó la importancia de llevar a cabo estos espacios para seguir fortaleciendo el estudio de la convivencia humana, sobre todo con el acelerado avance de la tecnología.

“La misión de una universidad no solo es entregar a una sociedad profesionistas preparados, comprometidos y competentes, sino también formar ciudadanos que sepan pensar, argumentar y dudar. Y ahí es donde las humanidades juegan un papel más que importante, porque la ciencia nos dice el cómo se deben hacer las cosas, pero las humanidades nos dicen si debes hacerlo. Son, en algún sentido, el rostro humano de la ciencia”.

Con la participación de especialistas, de distintas entidades y con reconocidas trayectorias, el congreso busca generar un impacto académico, formativo y social.

Por su parte, el director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA), doctor Jesús Meza Vega, celebró la realización de estos espacios académicos.

“Lo que ustedes estarán analizando, lo que estaremos recibiendo que nos compartan nuestros conferencistas magistrales, nuestros ponentes, todo lo que quede de constancia en el resultado de las mesas de trabajo, necesariamente, ha de llevar un propósito: impactar en nuestras comunidades”.

Inclusión educativa, discapacidad, políticas educativas y la formación docente, cultura digital, cultura visual e historia de la educación serán algunos de los temas que se abordarán en el Congreso de Humanidades.

La conferencia inaugural de este evento académico contó con la intervención del doctor Rodolfo Cruz Vadillo, investigador nacional que se ha especializado en la inclusión educativa, la discapacidad, las políticas educativas y la formación docente.

El presídium para la inauguración de este congreso contó también con la presencia del doctor Salvador David Nava Martínez, secretario General; la maestra Guadalupe Gaytán Aguirre, secretaria Académica; y la doctora Beatriz Anguiano Escobar, jefa del departamento de Humanidades.