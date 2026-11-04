El diputado Ismael Pérez Pavía presentó un punto de acuerdo para exigir al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que deje sin efectos las nuevas restricciones a la Modalidad 40, al considerar que un acuerdo administrativo no puede estar por encima de los derechos establecidos en la Ley del Seguro Social.

El legislador del PAN advirtió que las nuevas disposiciones limitan las opciones de miles de trabajadores que, después de años de cotizar, buscan mejorar su pensión mediante sus propias aportaciones. La Modalidad 40 permite a quienes cumplen los requisitos legales continuar cotizando voluntariamente para incrementar su pensión bajo el régimen correspondiente.

Pérez Pavía sostuvo que el Consejo Técnico del IMSS no puede modificar mediante un acuerdo administrativo las condiciones que establece la ley. Por ello, solicitó que se respete el derecho de las personas elegibles a cotizar con el último salario registrado o uno superior, hasta el límite legal de 25 UMA, y que se transparenten los estudios que justifican las restricciones.

El punto de acuerdo también exige informar cuántas personas de Chihuahua están inscritas en la Modalidad 40 y cuántas solicitudes de incorporación han sido rechazadas desde el 1 de agosto de 2026, además de hacer públicos los datos, montos y denuncias relacionados con los presuntos fraudes señalados por el Gobierno Federal.

Habrá también una vía jurídica: promoverán amparos

De manera paralela a la acción legislativa, se impulsará una estrategia de amparo para las personas que cumplan los requisitos y busquen defender su posibilidad de incorporarse a la Modalidad 40. La procedencia de cada caso deberá revisarse individualmente.

Las personas interesadas podrán acudir a las oficinas del Congreso del Estado de Chihuahua, en el piso 9, o a las casas de enlace de las y los diputados del PAN, para recibir orientación inicial y presentar la documentación necesaria.

Los documentos solicitados son:

Identificación oficial vigente (INE).

Número de Seguridad Social (NSS).

Constancia de semanas cotizadas ante el IMSS.

También se verificará que la persona pertenezca al régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, no tenga actualmente un patrón y cumpla los demás requisitos legales, entre ellos contar con al menos 52 semanas cotizadas en los cinco años anteriores a su baja.

Finalmente, Pérez Pavía sostuvo que cualquier cambio a la Modalidad 40 debe discutirse en el Congreso de la Unión, con información transparente y sin vulnerar los derechos de los trabajadores. La exigencia, afirmó, es que las autoridades respeten la ley y no cierran opciones de retiro a quienes han construido su pensión con años de trabajo y aportaciones propias.