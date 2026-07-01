El gobierno de México afirmó que la participación de la Fuerza Armada Permanente en labores de seguridad pública ha contribuido a una reducción de 53 por ciento en el promedio diario de los crímenes de alto impacto, con respecto al registrado en 2018, al pasar de 969.4 a 455.8 delitos diarios.

En el Séptimo Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Apoyo a la Seguridad Pública, entregado a la Comisión Permanente, dice que la intervención del Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México, en coordinación con autoridades civiles de los tres órdenes de gobierno, permitió fortalecer el combate a la criminalidad, la protección de instalaciones estratégicas y la presencia del Estado en las regiones con mayor incidencia delictiva.

Entre los principales indicadores, dicho informe destaca una disminución de 40 por ciento en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso entre septiembre de 2024 y abril de 2026, al pasar de casi 83 a 49 víctimas diarias.

Además, durante el primer cuatrimestre de 2026 comparado con el mismo periodo del año pasado, señala reducciones de:

7.8 por ciento en feminicidio

7.7 por ciento en extorsión

28.8 por ciento en secuestro extorsivo

8.4 por ciento en lesiones dolosas con arma de fuego

16.9 por ciento en robos con violencia

26.5 por ciento en robo a transportista

Este reporte destaca que el robo de vehículo disminuyó 56.5 por ciento respecto a 2018.

En el periodo del 20 de noviembre de 2025 al 19 de mayo de 2026, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegó 45 mil 247 efectivos en entidades con altos índices de homicidio doloso y violencia, además de reforzar operativos específicos.

Uno de ellos fue el envío de 2 mil 90 militares adicionales a Jalisco después de los hechos de violencia ocurridos el pasado 22 de febrero con la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

También, la Operación Frontera concentró 16 mil 309 elementos con el fin de combatir el tráfico de drogas, armas y personas en la frontera norte del país, mientras que la Operación Paricutín mantuvo más de 11 mil efectivos en Michoacán.

Por su parte, la Armada de México desplegó 3 mil 742 elementos en 18 estados para fortalecer las tareas de vigilancia, prevención del delito y apoyo operativo, además de destinar más de 2 mil efectivos a la protección de 218 instalaciones estratégicas de los sectores energético y financiero.

En materia presupuestal, el informe señala que para 2026 la Secretaría de la Defensa Nacional recibió 170 mil 753 millones de pesos, de los cuales 28 mil 867 millones fueron destinados a actividades de seguridad pública, mientras que la Secretaría de Marina contó con recursos específicos para operaciones de apoyo a la seguridad pública por más de 3 mil 477 millones de pesos.

El reporte destaca que la actuación de las Fuerzas Armadas se desarrolló bajo los principios constitucionales de ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria de las autoridades civiles, además de apegarse al respeto de los derechos humanos.

También subraya su participación en 135 sesiones del Gabinete Federal de Seguridad, en las 32 Mesas Estatales y 266 Mesas Regionales de Construcción de Paz, así como en campañas de desarme, jornadas de labor social y acciones de apoyo a comunidades vulnerables.

El documento concluye que “la presencia de la Fuerza Armada Permanente seguirá siendo un pilar de la estrategia federal de seguridad con la finalidad fortalecer las capacidades de las autoridades civiles, combatir al crimen organizado y mantener el orden público en el país, mientras continúan los procesos de profesionalización, supervisión y rendición de cuentas sobre la actuación militar en tareas de seguridad pública”.

ElUniversal