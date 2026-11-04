martes, noviembre 3, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Realiza Fiscalía norte homenaje a elementos caídos
Portada

Realiza Fiscalía norte homenaje a elementos caídos

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

En el marco conmemorativo de las festividades del ‘Día de Muertos’, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, realizaron un acto solemne para recordar a compañeros fallecidos en los últimos años.

La noche de ayer lunes 02 de noviembre, decenas de Policías de Investigación se congregaron en la explanada de la institución ubicada en el eje vial Juan Gabriel y Aserraderos en Ciudad Juárez, para llevar a cabo el pase de lista a los agentes caídos.

De igual manera se realizó el tiro de salvas y se encendieron los códigos sonoros y luminosos de los vehículos oficiales, además de incluir un toque de silencio.

Como parte de estas acciones, se colocaron ofrendas florales y veladoras en el Memorial de los Agentes Caídos, que se ubica al exterior de la FDZN, en cuyo edificio se instaló un altar de muertos con accesorios tácticos, fotografías y diversas ofrendas dirigidas a quienes fallecieron recientemente.

banner
You Might Also Like

You may also like

Vinculan a proceso a seis personas detenidas durante dos cateos en Anapra...

Rinden homenaje Águilas UACh a sus jugadores seniors y reconoció su trayectoria...

Aseguró AEI Zona Norte más de 69 kilogramos de drogas durante octubre

Conmemoran el 35 aniversario del Centro Cultural Universitario

Exige Pérez Pavía al IMSS dar marcha atrás: “No pueden quitarles a...

Sube a 12 mdp presupuesto para la entrega de lentes gratuitos a...