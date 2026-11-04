En el marco conmemorativo de las festividades del ‘Día de Muertos’, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, realizaron un acto solemne para recordar a compañeros fallecidos en los últimos años.

La noche de ayer lunes 02 de noviembre, decenas de Policías de Investigación se congregaron en la explanada de la institución ubicada en el eje vial Juan Gabriel y Aserraderos en Ciudad Juárez, para llevar a cabo el pase de lista a los agentes caídos.

De igual manera se realizó el tiro de salvas y se encendieron los códigos sonoros y luminosos de los vehículos oficiales, además de incluir un toque de silencio.

Como parte de estas acciones, se colocaron ofrendas florales y veladoras en el Memorial de los Agentes Caídos, que se ubica al exterior de la FDZN, en cuyo edificio se instaló un altar de muertos con accesorios tácticos, fotografías y diversas ofrendas dirigidas a quienes fallecieron recientemente.