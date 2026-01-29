La conferencia apenas comenzaba cuando el auditorio se llenó de gritos. En lugar de aplausos, Felipe Calderón recibió una protesta frontal de estudiantes en París, quienes lo increparon con consignas como “asesino” y “lárgate” mientras era presentado en un foro internacional. La escena volvió a colocar al exmandatario mexicano en el centro de la controversia.

Los hechos ocurrieron en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), una de las universidades más influyentes de Europa, durante una serie de actividades académicas en las que Calderón participó como invitado. Al escuchar los reclamos, el expresidente reaccionó con sorpresa y negó con la cabeza, mientras los organizadores intentaban retomar el orden del evento.

La intervención de Calderón formaba parte de la Cumbre Juventud y Líderes 2026, celebrada el 27 de enero en el campus de Sciences Po. El encuentro reunió a estudiantes, expertos y exfuncionarios internacionales para debatir sobre seguridad, liderazgo global y desafíos del multilateralismo.

Durante su mandato presidencial (2006-2012), Felipe Calderón impulsó una política de seguridad basada en el despliegue de fuerzas armadas para enfrentar a los grupos del crimen organizado. Esta estrategia, conocida como la “guerra contra el narcotráfico”, marcó un punto de inflexión en la historia reciente del país.

Desde 2007, el enfrentamiento entre el Estado y los cárteles, así como las disputas entre organizaciones criminales, provocaron un aumento significativo de la violencia, con decenas de miles de víctimas. Para sectores críticos, esa política representó un error histórico; para otros, fue una respuesta inevitable frente al avance del crimen organizado.

Las consignas lanzadas por los estudiantes en París reflejaron ese debate no resuelto y evidenciaron que el legado de Calderón sigue siendo motivo de confrontación, incluso fuera de México.

Sciences Po es una de las instituciones académicas más prestigiosas de Francia y un referente en ciencias políticas y relaciones internacionales. Fundada en 1872, ha formado a presidentes, primeros ministros, líderes empresariales y figuras influyentes de distintos países.

La universidad se caracteriza por promover el pensamiento crítico y el debate abierto, lo que convierte sus espacios en escenarios donde las figuras públicas suelen ser cuestionadas por su trayectoria y decisiones de gobierno. En ese contexto, la protesta contra Calderón se inscribe en la tradición de confrontación política que distingue a la institución.

🚨#ULTIMAHORA | "¡ASESINO ASESINO! ¡LÁRGATE!": Le gritan a Felipe Calderón estudiantes del Science Po en el instituto de París.



No importa el tiempo ni el lugar, Felipe Calderón es un genocida.pic.twitter.com/nmhSMxhUxP — Manuel Pedrero (@YosoyPedrero) January 28, 2026

QuintoPoder