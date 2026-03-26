Concluye con éxito en España la exposición sobre mujeres indígenas mexicanas, con más de 375 mil visitantes

Con una asistencia total de 375 mil 436 personas, concluyó exitosamente en Madrid la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena”, una muestra que reunió 435 bienes patrimoniales para destacar el papel de las mujeres en las culturas originarias del país. La exhibición se presentó de forma simultánea en cuatro recintos madrileños, consolidándose como uno de los proyectos de diplomacia cultural más relevantes de México en Europa.

El proyecto fue resultado de la colaboración entre la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Instituto Nacional de Antropología y Historia (INAH), la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Embajada de México en España y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, celebró el impacto de la muestra y afirmó que su éxito confirma la fuerza del patrimonio mexicano para dialogar con el mundo desde la memoria histórica y las culturas originarias.

Dividida en cuatro núcleos temáticos, la exposición ofreció una visión amplia de la relevancia de las mujeres en la vida social, política, espiritual y cultural del México antiguo y contemporáneo. El primer módulo, “El ámbito divino”, se inauguró en la Casa de México en España en octubre de 2025 y reunió 98 piezas representativas de las culturas maya, teotihuacana, huasteca y mexica, además de comunidades indígenas actuales como wixárika, tsotsil, ñähñu y comca’ac. Esta sede registró 166 mil 085 visitantes.