Con la presencia de estudiantes, docentes, personal administrativo y autoridades estatales, la Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN) celebró el decimotercer aniversario de su fundación.

Durante el acto protocolario, realizado en el área de biblioteca, las docentes Cecilia Díaz y Xóchitl Aguilar, junto con Ernesto Saucedo, coordinador de Servicio Social, compartieron anécdotas y vivencias recopiladas durante su estancia en la universidad.

En la ceremonia se recordó que la UTPN inició operaciones el 2 de octubre de 2012, pero fue hasta el 19 de marzo de 2013 que se creó el decreto en el Congreso del Estado para su formación oficial.

También se llevó a cabo la firma de un convenio con la Coordinación de Política Digital del Estado de Chihuahua, que permitirá a la Universidad utilizar la Firma Electrónica Avanzada (FEA), para garantizar procesos digitales más seguros, eficientes y transparentes.

De igual manera, se reconoció a catedráticos y empleados administrativos con cinco y 10 años de trayectoria en la institución. El personal distinguido por un lustro de labores incluye a José Alfredo Casillas Ortega, Claudia Cecilia Díaz Moreno y Ana María Gallegos Macías.

Mientras que los colaboradores con una década de servicio son Xóchitl Graciela Aguilar Rivas, Mercedes Escobedo Chairez, Mayra Yadira Galarza García, Laura Navarro Enríquez, Ernesto Álvaro Saucedo Suárez, María Luisa Varela Ruiz e Irving Luis Vázquez Hernández.

El rector Francisco Llera Pacheco entregó la “Presea Coyote” a Guillermo Márquez Lizalde, subsecretario de Educación Media Superior y Superior; y a Walter Zamarrón Estrada, coordinador de Política Digital, distinción que se otorga a aliados clave por su aportación, compromiso y legado con la institución.

Márquez Lizalde señaló que los 13 años de la UTPN reflejan un crecimiento académico, lapso en el que ha construido y consolidado un gran prestigio como entidad formadora de profesionistas con gran nivel técnico, emprendedores, comprometidos con Ciudad Juárez y con la entidad.

Resaltó que de la UTPN han egresado 20 generaciones del nivel de Técnico Superior Universitario (TSU) y 16 generaciones de Licenciatura, lo que representa más de 4 mil 300 profesionistas que se han sumado al desarrolló económico de esta frontera.

Reconoció a directivos, docentes y personal administrativo, por el esfuerzo, trabajo, vocación y amor por su institución: “Es con esta pasión que le imprimen a su actuar que se logran grandes cosas, les felicito y deseo que celebren muchos aniversarios más, cuenten con nuestro apoyo para ello”, declaró.