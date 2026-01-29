—Regidores le echan más leña al fuego, aprueban consulta pública

—Mandan “exhortito” al Congreso del Estado por tema de predial

Comentan las lenguas de triple filo que en el IMSS 35 no sólo se curan males físicos, sino que también se cuecen habas políticas.

Dicen los que todo lo saben —y los que se enteran antes de que cualquiera— que la reciente “limpia” de puestos de comida frente a la clínica no fue cosa del azar ni de una repentina vocación urbanística del municipio.

Resulta que, tras años de carnitas, tortas y jugos instalados entre la banqueta y los camellones, el municipio decidió ponerse las pilas y retirarlos.

Nomás que ahora sí aplican el reglamento, aunque durante administraciones pasadas todo era “vista gorda” y a nadie le incomodaba el aroma, ni el bullicio, ni el tráfico extra.

Pero lo que realmente está sabroso es el trasfondo del asunto. Los enterados juran y perjuran que fueron empleados del mismísimo IMSS quienes pidieron el quite.

Trascendió que alguien puso en renta varios locales por ahí cerca y, claro, no querían competencia desleal. Afirman que los jefes del IMSS fueron los que soltaron la sopa, y como dicen por ahí, “cuando el río suena, es que agua lleva”.

Vaya que la cosa se puso buena ayer allá en el Cabildo.

La mayoría morenista, con todo y su sello, decidieron echarle más leña al fuego y aprobaron la consulta pública sobre qué hacer con el edificio del PAN, todo por un adeudo de predial que no es cualquier cosa, ¡son $9.5 millones de pesos! por el inmueble que el partido ocupa en la esquina de 16 de Septiembre y 5 de Mayo.

Y como en la política nunca faltan los que saben exprimir hasta la última gota mediática, los de Palacio Municipal agarraron el tema y se ve que no lo van a soltar ni, aunque caiga más nieve o granizo.

La estrategia, propuesta por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, va directo al grano, si el PAN no paga, que la gente decida qué hacer con los bienes. Los venden, los usan para la comunidad, o alguna otra ocurrencia ciudadana. Todo bien reglamentado, según dicen, para que no se les acuse de querer hacer una rapiña política.

Aquí la cosa se pone interesante, porque la Dirección de Participación Ciudadana va a lanzar la convocatoria para que los juarenses se avienten su opinión. Ya veremos si el pueblo quiere un centro cultural, una cafetería hipster, o de plano un museo, el inmueble da para eso.

Durante la sesión, la tesorera municipal, Dayira Fernández Martínez, puso sobre la mesa el acuerdo de pagos y hasta una copia se llevó el regidor Alejandro Jiménez Vargas y el tesorero del PAN estatal, Gabriel Ceniceros Salgado. Nada de que “no avisaron”; todo bien documentado y entregado.

En la última sesión del Ayuntamiento, los regidores decidieron que ya estuvo suave de eso de las exenciones y le mandaron un “exhortito” al Congreso del Estado para que desaparezca la exención del pago del predial en bienes de dominio público.

Los regidores se pusieron creativos y hasta las piedras temblaron. Resulta que los de Morena aprovecharon la polémica por la falta de pago del predial de partidos como el PAN y el PRI, que nomás no se acuerdan de pasar a la caja, para lanzar su proyectazo.

Dicen que es por el bien de las finanzas municipales y, sobre todo, para que la cosa sea más pareja en la repartición de los impuestos. Que porque, según ellos, ya es hora de que no anden unos bien campantes sin pagar, mientras otros sí le entran con ganas.

El documento irá a dar a la “torre legislativa” allá en chihuahuitas tierras, para ver si los diputados se animan a agarrar el toro por los cuernos y aprueban que ni la federación ni los estados se anden haciendo los occisos con el predial de sus propiedades.

La que salió a dar la cara fue Gloria Rocío Mirazo De la Rosa, quien desde la Comisión de Planeación del Desarrollo Municipal puso el dedo en la llaga: hay inmuebles que ni pagan y sí reciben todos los servicios municipales.

Ahora solo falta ver que los diputados aprueben la iniciativa lo que se ve muy difícil, ya que la mayoría en el Congreso es azul y se opondrá a los guindas.