El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, hizo un llamado a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) para buscar soluciones que permitan garantizar el acceso al agua potable a las familias que habitan en Los Kilómetros y otros sectores de Ciudad Juárez, al señalar que este servicio constituye un derecho humano que debe atenderse por encima de cualquier obstáculo administrativo.

Durante su conferencia de prensa semanal, el alcalde respondió a las declaraciones del director de la JMAS, quien señaló que no es posible introducir infraestructura hidráulica en algunos asentamientos por tratarse de zonas irregulares.

Ortiz Orpinel reconoció que la instalación de redes de agua potable puede enfrentar limitaciones legales y técnicas cuando los asentamientos no están regularizados; sin embargo, sostuvo que esa situación no debe impedir que las familias tengan acceso al vital líquido.

“Quizás lo que no pueden meter es infraestructura, porque necesitan algún tipo de inversión y que sean regularizados los propios asentamientos humanos; pero lo que sí es primario es el derecho humano al acceso al agua”, expresó.

El presidente municipal recordó que el suministro de agua potable no es una atribución directa del Gobierno Municipal, ya que la operación del servicio corresponde a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, organismo administrado por el Gobierno del Estado.

“No nos compete el tema del agua de manera directa, no porque no queramos. Incluso se ha solicitado que sea el Municipio quien se haga cargo, pero el Gobierno del Estado no ha querido entregar la Junta Municipal de Agua y Saneamiento”, señaló.

A pesar de ello, indicó que el Gobierno Municipal ha destinado recursos para llevar agua a distintas comunidades mediante acciones emergentes, no solamente en la zona de Los Kilómetros, sino también en otros sectores vulnerables de la ciudad.

Como ejemplo, mencionó la zona de Anapra, donde existen colonias que continúan enfrentando problemas de abastecimiento, incluso en lugares donde ya existe infraestructura hidráulica, debido al deterioro de las instalaciones.

“Nosotros haremos lo que nos corresponda dentro del presupuesto municipal para llevar agua a estos lugares”, afirmó.

Ortiz Orpinel exhortó a la JMAS a dejar de centrarse en las limitaciones y trabajar en soluciones que permitan atender a las familias que hoy enfrentan dificultades para acceder al agua potable.

“Yo sí hago un llamado a que nos quitemos ya de esta situación de que si pueden o que si no pueden, y que busquen la manera de que sí se pueda, porque de otra manera la gente está teniendo problemas para satisfacer su acceso a este vital líquido, cuando menos para tomar agua o atender sus necesidades básicas de higiene”, enfatizó.

Finalmente, el alcalde consideró que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento cuenta con un presupuesto suficiente para ampliar la atención en las zonas que actualmente presentan rezagos.

“La JMAS tiene un presupuesto enorme. Hay que revisar cuál es el presupuesto que tiene en Ciudad Juárez y valorar si, con una buena administración y una adecuada aplicación de esos recursos, puede atender varias de las zonas que hoy requieren este servicio”, concluyó.