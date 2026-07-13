La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), realiza trabajos de bacheo en la calle Yepómera para reponer el pavimento tras las obras de instalación de tubería para el desvío del colector de drenaje en el bulevar Manuel Talamás Camandari, como parte de las complementarias para la construcción del puente Paso Las Torres–Talamás Camandari.

La arquitecta Melanie López, supervisora de bacheo de la JMAS, informó que, los trabajos consisten en la colocación de carpeta asfáltica sobre la calle Yepómera, en el tramo comprendido desde la calle Eduardo Barbachano hasta el bulevar Manuel Talamás Camandari.

“Se está trabajando en el tirado de carpeta asfáltica sobre una zanja de aproximadamente 300 metros, intervenida previamente con la instalación de nueva tubería de la red de drenaje para el desvío del colector Talamás Camandari”, explicó.

Agregó que, para la ejecución de los trabajos se utiliza maquinaria especializada, entre ella una extendedora de asfalto, equipo de riego y rodillos compactadores, lo que permite obtener un mejor acabado y entregar la vialidad en óptimas condiciones para la circulación vehicular.

Asimismo, señaló que, las labores se realizan de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde e incluyen trabajos de relleno, compactación y tendido de la carpeta asfáltica. Una vez concluidas estas acciones, la vialidad será reabierta la circulación.

“Ahorita estamos trabajando con un espesos de siete centímetros, un poco más grueso, debido a que por la zona se tiene circulación de transporte de carga pesada por las maquiladoras ubicadas en el sector”, añadió.

Una vez finalizados los trabajos en la calle Yepómera, el Departamento de Bacheo iniciará la reposición del pavimento sobre el bulevar Manuel Talamás Camandari, como parte del cierre de la zanja intervenida.

La JMAS agradece la comprensión y paciencia de la ciudadanía durante el desarrollo de los trabajos, los cuales vienen a contribuir en la mejora de infraestructura y movilidad en el suroriente de la ciudad.