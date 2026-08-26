Llama la JMAS a habitantes de Los Kilómetros a acercarse a registrar para recibir un tinaco

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), hace un llamado a las familias de las 12 colonias que conforman la zona de Los Kilómetros que aún no cuentan con un tinaco a acercarse y registrarse, ya que todavía hay recurso disponible para continuar con la entrega gratuita.

Como parte del programa “Agua para Todos en Los Kilómetros: la Junta Contigo”, se fortalecen las acciones para apoyar a las familias de esta zona con más apoyos para el almacenamiento seguro de agua potable.

Flor Cuevas, jefa del departamento de Atención Telefónica de la JMAS, informó que, durante esta semana fueron entregados 300 tinacos más en el centro de atención Las Maracas, con una capacidad de 600 litros cada uno, beneficiando a más familias de Los Kilómetros.

“Seguimos haciéndole la invitación a la gente que falta, hay mucho recurso. Así que, si alguien falta, acérquense a las oficinas aquí en Las Maracas, por los Kilómetros, para registrarse e incorporarse al censo para la distribución de agua en pipas”, expresó.

Las personas interesadas deben acudir a las oficinas de la JMAS ubicadas en Las Maracas o en la colonia Alcaldes, donde podrán incorporarse al censo para recibir el servicio gratuito de agua mediante pipas. Para realizar el trámite deberán presentar su identificación oficial y un documento que acredite la propiedad de la vivienda.

Una vez que formen parte del censo, el personal de la JMAS se comunicará con los beneficiarios para informarles sobre la entrega de su tinaco.

“Queremos que todas las familias de Los Kilómetros tengan su tinaco. Hay mucho recurso. Tenemos que aprovechar este programa que la Gobernadora Maru Campos está trayendo para que todos los Kilómetros tengan acceso a agua limpia”, añadió.

La señora Olivia Zúñiga, habitante de la colonia Gobernadores, expresó su alegría tras ser una de las beneficiadas con la entrega de un tinaco, en el cual podrá almacenar de manera más segura el agua que recibe en su hogar.

“Estaba muy triste porque pensé que ya no me había tocado, pero me hablaron y me dijeron que sí. Este tinaco me va a ayudar mucho. Yo digo que la gente venga porque si los están dando”, comentó.

La JMAS refrenda la invitación a las familias de Los Kilómetros que aún no cuentan con un tinaco a registrarse, ya que todavía hay disponibilidad y el programa continúa beneficiando a más hogares de la zona.

Con estas acciones del programa “Agua para Todos en Los Kilómetros: la Junta Contigo”, la JMAS refrenda su compromiso de llevar agua limpia y purificada a las familias de Los Kilómetros, además de brindarles alternativas para almacenarla de manera segura en sus hogares.