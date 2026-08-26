Con motivo del aniversario de la independencia de México, la Dirección de Regulación Comercial encabezada por el Licenciado Oscar Guevara, hace atenta invitación a la ciudadanía que desee participar en la venta de artículos de temporada, es necesario acercarse a esta dependencia con el objetivo de obtener su permiso para poder ejercer el comercio en via pública de manera regulada ,comentó el director Guevara que el inicio oficial para las ventas será el primero de septiembre y toda venta culminará el día 16 de septiembre, además refirió que los costos serán de $1994.27 para cubrir del primero al 16 de septiembre y de $1055.79 para únicamente laborar el día festivo, los requisitos solicitados para obtener el permiso son muy sencillos basta con identificación oficial con fotografía, CURP y su permiso anterior en caso de ser comerciante recurrente, es muy importante presentar la ubicación en la cual pretenden instalarse tomando en cuenta que no debe ser en centros comerciales, hospitales, escuelas y muy importante no obstaculizar el flujo peatonal o vehicular para evitar cualquier tipo de accidente, refirió que a todo ciudadano interesado se le invita a acercarse a la Dependencia ubicada en Mauricio corredor 467 zona centro, más información al número de teléfono 6567370460, por último señaló que a partir de la fecha de inicio, personal adscrito a la dependencia debidamente identificado, estará realizando revisiones aleatorias solicitando la documentación correspondiente, es importante mantener su permiso a la vista en todo momento