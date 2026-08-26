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Lo vinculan a proceso por violentar física y psicológicamente a su pareja y su hijo de cinco años

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La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia de la Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Eduardo M. M., por el delito de violencia familiar.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, los días 05 de julio y 14 de agosto del año 2026, el imputado agredió física y psicológicamente a su pareja sentimental y a su hijo biológico de cinco años de edad, en el interior de un domicilio del poblado Loma Blanca, municipio de Ciudad Juárez.

Hechos por los que el imputado fue detenido en los términos de la flagrancia por elementos de la Policía Municipal.

En la audiencia, esta representación social expuso datos de pruebas convincentes para lograr que el Juez de Control conocedor de la causa penal, resolviera iniciar un proceso en contra del imputado, situación jurídica que enfrentara bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

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Para lo cual se fijó un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria.

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