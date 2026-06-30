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Fortalece Álex Domínguez lazos de amistad entre México y el Vaticano

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Álex Domínguez, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional en Chihuahua y diputado federal, asistió a la Nunciatura Apostólica de México para participar en la celebración por la creación del Grupo de Amistad México–Vaticano, dónde se reunió con el Nuncio Apostostolico del Vaticano en México Monseñor Joseph Spiteri.

Destacó que este importante acercamiento nació a petición del propio Santo Padre León XIV, con el propósito de fortalecer los lazos de amistad, diálogo y cooperación entre México y el Estado de la Ciudad del Vaticano, además se abordaron temas fundamentales como la paz, la seguridad, y los derechos humanos.

El dirigente priista señaló que la relación entre ambas naciones representa una oportunidad para promover valores universales como la paz, la solidaridad, el respeto a la dignidad humana y la construcción de entendimientos que contribuyan al bien común.

Asimismo, Álex Domínguez resaltó que desde el ámbito legislativo se deben impulsar espacios de diálogo que permitan estrechar vínculos institucionales y culturales con el Vaticano, reconociendo la importancia histórica y social que esta relación tiene para México.

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Finalmente, reiteró su compromiso de seguir participando en iniciativas que fomenten la cooperación, la fraternidad y el acercamiento entre pueblos, instituciones y comunidades.

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