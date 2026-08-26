Imparten en la UACJ Campus NCG capacitaciones psicología deportiva

El viernes 21 de agosto el Campus Nuevo Casas Grandes de la UACJ recibió la visita del psicólogo deportivo Joaquín Holguín Ramírez, profesor investigador de esta casa de estudios en el Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) con destacada trayectoria clínica, académica y de intervención.

El primer encuentro de esta visita fue una conferencia dirigida a las y los atletas del Campus, que bajo el título “Aprende a competir vs. tu rival interior” los llevó a reflexionar sobre el enfoque atencional en el deporte, los niveles de concentración y diálogo interno para alcanzar un mejor rendimiento en sus competencias.

“Dentro del deporte el orgullo tiene una cualidad positiva, porque es lo que nos da sentido de competitividad… tenemos que aprender a manejar el diálogo interno cuando estamos compitiendo”.

Para la tarde se preparó la conferencia “Formando líderes para equipos con alto valor emocional”, a la cual se dieron cita entrenadores deportivos del Campus, de otras instituciones educativas, de ligas de la localidad, así como el equipo administrativo y de entrenadores becarios de la Dirección de Deportes del Municipio de Nuevo Casas Grandes.

Las y los asistentes pudieron tomar nota de temas sustanciales en la formación de deportistas e integración de equipos, como el entrenamiento en las diferentes etapas del desarrollo deportivo, la especialización temprana y la formación de líderes.

El doctor Holguín brindó un panorama práctico y reflexivo sobre cómo trabajar en las estructuras de los equipos, considerando que las escuelas y los equipos también son marcas que deben ir alineadas a una visión y una misión, asegurando, mediante sus experiencias de intervención, que trabajar sobre la identidad de un grupo da resultados.