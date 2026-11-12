En seguimiento a los acuerdos derivados de las mesas de trabajo para la búsqueda de personas ausentes y/o extraviadas, la Fiscalía General del Estado, encabezó un operativo de rastreo en Ciudad Juárez, coordinado con las organizaciones civiles Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A. C. y Colectivo de Familias Unidas por la Verdad y la Justicia.

Personal de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes y/o Extraviadas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, así como de la Comisión Local de Búsqueda, dirigieron las acciones que se realizaron el martes 10 y miércoles 11 de noviembre, en predios y brechas de la carretera Anapra – San Jerónimo.

Durante las actividades, los agentes recorrieron de manera lineal, alrededor de siete kilómetros, y se apoyaron con un binomio canino K-9, además, con herramienta para cavar y vehículos todo terreno (cuatrimotos), concluyendo las jornadas sin novedad relevante.

En despliegue de búsqueda y rastreo de personas desaparecidas, participaron agentes del Ministerio Publico, de la Agencia Estatal de Investigación, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas e integrantes de los colectivos de búsqueda de personas.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reitera su compromiso con la ciudadanía y reafirma que la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad ineludible que requiere empatía, apertura y trabajo articulado constante, manteniendo siempre a las víctimas en el centro de cada acción institucional.