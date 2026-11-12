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Aprueban proyecto de dictamen en materia de educación sobre protección civil y primeros auxilios

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Integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la 68 Legislatura del Congreso local, aprobaron el proyecto de dictamen que pretende fomentar una cultura de prevención y protección civil, mediante la promoción de conocimientos y habilidades básicas para niñas, niños y adolescentes.

Este documento que será presentado ante el Pleno en la siguiente sesión ordinaria, busca concretar una adición de una fracción XII al artículo 67 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua para quedar de la siguiente manera:

Artículo 67. La educación, además de lo dispuesto en las disposiciones aplicables, tendrá los siguientes fines:

I. a XI. […]
XII. Fomentar una cultura de prevención y protección civil, mediante la promoción de conocimientos y habilidades básicas, adecuados a la edad, al desarrollo evolutivo, cognoscitivo y a la madurez de niñas, niños y adolescentes, en materia de primeros auxilios, prevención de accidentes, actuación ante incendios, inundaciones y otras emergencias, así como protocolos básicos de evacuación, resguardo y solicitud de ayuda.

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Además de esto, se aprobó en sentido positivo el proyecto de dictamen que recae en la iniciativa con carácter de decreto ante el Congreso de la Unión, a efecto de reformar el artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito, en materia de acceso al crédito para las personas integrantes de las instituciones policiales.

Cabe mencionar que, en esta reunión de trabajo estuvieron presentes las y los diputados: Nancy Frías en su calidad de presidenta, Irlanda Márquez como secretaria, así como vocal: Arturo Aguirre, Pedro Torres y Xóchitl Contreras.

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