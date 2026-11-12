La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), mantiene trabajos permanentes de limpieza y desazolve en el cruce de la carretera Juárez-Porvenir y calle Rivera del Salado, para atender los brotes de aguas residuales que se han presentado en el sector debido a la acumulación de tierra, basura y sedimentos arrastrados por las lluvias atípicas registradas en la ciudad.

En conferencia de prensa, el Director Ejecutivo de la JMAS, Alberto Paredes, señaló que, aunque las lluvias ya terminaron, los residuos que dejaron continúan afectando el funcionamiento de los colectores de drenaje sanitario, los cuales, reportan un azolve hasta del 60 y 80 por ciento, por lo que, el organismo mantiene operativos de limpieza en distintos puntos de la ciudad.

“Estamos trabajando de manera permanente para atender a toda la población. La instrucción de la gobernadora Maru Campos es atender con todo el recurso humano y material, e incluso estamos buscando el apoyo de proveedores externos para contar con más maquinaria y reforzar los trabajos”, expresó.

El ingeniero Daniel Rodríguez, jefe del Departamento de Supervisión de Obra de la JMAS, explicó que los escurrimientos de lluvia bajan desde las partes altas de la zona y arrastran tierra, basura y otros sedimentos que llegan al sistema de alcantarillado, provocando obstrucciones y reduciendo su capacidad para conducir las aguas residuales.

“Esta cuenca tiene una superficie aproximada de 33 kilómetros cuadrados y, durante las lluvias, se estima que cayeron alrededor de 2 mil millones de litros de agua, por lo que, todo ese escurrimiento llegó a la parte baja, donde se encuentra la carretera Juárez-Porvenir y Rivera del Salado”, explicó.

Por su parte, la directora de Operación, Paola Moreno, explicó que, desde el pasado 21 de septiembre, cuando se registraron lluvias intensas en la ciudad, se desplegó un operativo en este cruce para atender los brotes que se presentan sobre la carretera Juárez-Porvenir.

Detalló que, en esta zona se encuentra el colector Tarento, una tubería de 1.22 metros de diámetro que recibió una importante cantidad de basura, azolve y residuos, lo que redujo considerablemente su capacidad para conducir las aguas residuales.

“Desde el 21 de septiembre hemos trabajado con equipo Vactor, sin embargo, debido a la cantidad de azolve que encontramos, fue necesario implementar un operativo especial para identificar el problema y vimos que el colector estaba totalmente azolvado, en un 80 por ciento”, explicó.

Agregó que, para retirar el material acumulado en el interior de la tubería, se instaló un equipo de mancuernas que permite realizar labores de desazolve y disminuir los brotes que se presentan en este punto.

Indicó que, desde el inicio de los trabajos y hasta la fecha, con apoyo de equipos Vactor y de mancuernas, se han retirado aproximadamente 30 metros cúbicos de azolve, equivalentes a tres camiones de volteo.

El director Ejecutivo, Alberto Paredes, destacó que este tramo es uno de los focos rojos que atienda la JMAS, sin embargo, a esto se suman otros sectores de limpieza como; el fraccionamiento Gardeno, Francisco Sarabia, El Sauzal, Plutarco Elías Calles, la calle Toronja, el dique La Montada, el Viaducto Díaz Ordaz el Arroyo de las Víboras, Águilas de Zaragoza, entre otros.

“Estamos trabajando y vamos a seguir trabajando por las y los juarenses, ese es el mensaje que quiero dar a la ciudadanía. Dicen por ahí que hagamos lo que nos corresponde, pues hacemos eso y hasta lo que no le corresponde a la Junta de Aguas”, añadió.

Finalmente, la JMAS continuará con estos trabajos durante los próximos meses para dar mantenimiento al colector Tarento, avanzar hacia el tramo norte, en dirección a la avenida Siglo XXI, y recuperar su capacidad de conducción, con el propósito de mejorar el flujo de las aguas residuales hacia las plantas tratadoras.