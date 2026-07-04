El Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ), convoca a la comunidad atlética y a la ciudadanía en general a participar en la Segunda Carrera por la Seguridad.

Este evento deportivo y con causa es organizado por el Departamento de Responsabilidad Corporativa de la empresa CEPS Paso del Norte, contando con el total aval del IMDEJ dentro del circuito atlético pedestre, del cual es la quinta etapa, se dio a conocer.

La carrera se llevará a cabo el próximo domingo 26 de julio a las 7:00 horas, teniendo como punto de salida y meta las inmediaciones del Parque Extremo.

Todo lo recaudado por concepto de inscripciones será destinado de manera íntegra a la organización civil Horizonte Azul, una agrupación de padres de familia dedicada a promover la atención especializada y mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con autismo severo en esta frontera.

Para esta segunda edición, el comité organizador ha dispuesto una bolsa de premiación que supera los 50 mil pesos, la cual se repartirá en efectivo y especie para los primeros lugares. Asimismo, el evento contará con atractivas dinámicas para los asistentes y una emocionante meta volante durante el trayecto.

La competencia se dividirá en dos categorías, la competitiva con una distancia de 10 kilómetros y la recreativa con un recorrido de 3 kilómetros, ideal para familias. Al terminar ambas competencias se realizarán las tradicionales carreras infantiles.

El costo de inscripción es de 350 pesos por corredor. Con su registro oficial, cada atleta recibirá un kit que incluye número oficial, playera conmemorativa, medalla de finalista al cruzar la meta y un artículo sorpresa de colección, se tienen mil kits disponibles. La entrega de los kits se realizará durante la semana previa en diferentes puntos de la ciudad, una de las sedes será la agencia BMW.

Los interesados pueden inscribirse de forma digital a través del sitio web oficial carreraporlaseguridadceps.com, vía correo electrónico en info@ceps-pasodelnorte.com, o de manera presencial en los módulos ubicados en las oficinas de CEPS Paso del Norte y en las oficinas del Estadio 20 de Noviembre. La fecha límite de registro es el sábado 25 de julio.

En el anuncio de la carrera estuvieron presentes: David Serna, coordinador del Circuito Atlético Pedestre; Daniel Estevané, de la agencia BMW; Valeria Reyes, de Fuente enlace; Gladys Durán, de Horizonte Azul y Abraham Rivera, de CEPS Paso del Norte.