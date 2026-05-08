La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) informa que personal del organismo realiza trabajos de reposición de líneas de alcantarillado en la calle Aerostática, con el objetivo de prevenir taponamientos en las tuberías y beneficiar de manera directa a 25 familias del sector.

El ingeniero Jesús Tena, coordinador del Distrito 4 de Alcantarillado, explicó que las labores consisten en la reposición de 80 metros de tubería de alcantarillado de 8 pulgadas sobre la calle Aerostática, en el cruce con las calles Aviación y Aeronáutica.

“Actualmente realizamos la reposición de 80 metros de línea de alcantarillado de 8 pulgadas, debido a que la tubería anterior ya había cumplido con su vida útil. Con estos trabajos buscamos mejorar el funcionamiento de la red hidráulica y beneficiar a las familias de esta zona”, detalló.

Asimismo, señaló que también se llevan a cabo reparaciones en tomas de agua potable que presentaban daños o fugas.

Se prevé que el proyecto concluya la próxima semana, en beneficio directo de 25 familias juarenses.

Finalmente, pidió comprensión a la ciudadanía por las molestias temporales derivadas de las obras, las cuales concluirán el próximo lunes. Posteriormente, se realizarán las labores de bacheo correspondientes, que incluyen compactación y reposición de carpeta asfáltica.

La JMAS mantiene trabajos permanentes de reposición y mantenimiento para garantizar el correcto funcionamiento de la red hidráulica en la ciudad.