Debido a la “extraordinaria” ola de calor que se presenta y a la realización de la Copa Mundial FIFA 2026, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) acordó modificar el calendario escolar 2025-2026 para concluir clases el próximo viernes 5 de junio.

Así lo informó el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, en su cuenta de la red social X.

El fin del ciclo escolar original estaba marcado por la SEP para el próximo 15 de julio, es decir, seis semanas y media después.

El acuerdo “unánime” para modificar el calendario fue alcanzado la tarde de este jueves durante la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2024 del Conaedu, integrado todas las secretarias y secretarios de Educación del país.

En la sesión se acordaron las siguientes fechas del calendario escolar:

5 de junio concluyen las clases.

12 de junio terminan las labores administrativas.

10 de agosto inicia semana de Consejo Técnico con docentes para preparar el siguiente Ciclo Escolar.

Del 17 al 28 de agosto habrá dos semanas oficiales de reforzamiento de aprendizajes.

31 de agosto inicia el Ciclo Escolar 2026-2027.

Según Delgado Carrillo, la modificación del calendario escolar “obedece, principalmente, a la extraordinaria ola de calor que se está viviendo en estos días y que seguirá durante el mes de junio y julio”.

También, añadió, se debe a la realización del Campeonato Mundial de Futbol en México, donde se jugarán 13 partidos, incluida la inauguración, en la capital mexicana.

El expresidente nacional de Morena aseguró que con la modificación del calendario “se garantizará que se cumpla todo lo establecido en el Plan de Estudios, así como el aprovechamiento escolar de todas y todos los estudiantes”.

La decisión del Conaedu se da después de que varios gobernadores hicieron declaraciones sobre la necesidad de modificar el calendario escolar o bien, suspender clases cuando haya partidos, particularmente, en la Ciudad de México.

Proceso