Compartir fotos de niñas, niños y adolescentes a través de las redes sociales, puede parecer inofensivo, sin embargo, una imagen puede ser copiada, guardada y usada sin control.

Además, puede revelar información personal como lugares, rutinas o escuela.

Por ello, es importante que madres, padres y tutores, tomen medidas para proteger la seguridad y privacidad de los menores.

Además, se emiten las siguientes recomendaciones:

Evitar compartir fotos que muestren uniforme escolar, ubicación o momentos vulnerables.

Mantener perfiles privados y aceptar solo personas conocidas.

Considerar si esa foto podría ser mal utilizada o afectar al menor.

No publicar imágenes con datos como direcciones, nombres de escuelas o placas.

Explicarles la importancia de no compartir información o imágenes personales.

En caso de haber sido víctima, o si se detecta que se vulnera alguna de las recomendaciones, se debe realizar un reporte (no constituye una denuncia formal) en el siguiente correo electrónico: delitos.electronicos@chihuahua.gob.mx o bien, presentar la denuncia por medio de la página https://fiscalia.chihuahua.gob.mx/ o acudiendo de manera presencial a la Fiscalía de tu zona.