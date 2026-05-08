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Exhortan a evitar difundir fotografías de menores que los pongan en riesgo

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Compartir fotos de niñas, niños y adolescentes a través de las redes sociales, puede parecer inofensivo, sin embargo, una imagen puede ser copiada, guardada y usada sin control.

Además, puede revelar información personal como lugares, rutinas o escuela.

Por ello, es importante que madres, padres y tutores, tomen medidas para proteger la seguridad y privacidad de los menores.

Además, se emiten las siguientes recomendaciones:

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Evitar compartir fotos que muestren uniforme escolar, ubicación o momentos vulnerables.
Mantener perfiles privados y aceptar solo personas conocidas.
Considerar si esa foto podría ser mal utilizada o afectar al menor.
No publicar imágenes con datos como direcciones, nombres de escuelas o placas.
Explicarles la importancia de no compartir información o imágenes personales.

En caso de haber sido víctima, o si se detecta que se vulnera alguna de las recomendaciones, se debe realizar un reporte (no constituye una denuncia formal) en el siguiente correo electrónico: delitos.electronicos@chihuahua.gob.mx o bien, presentar la denuncia por medio de la página https://fiscalia.chihuahua.gob.mx/ o acudiendo de manera presencial a la Fiscalía de tu zona.

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