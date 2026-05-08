La doctora Alejandra de la Torre Rodríguez es maestra en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA); su especialidad es el diseño y tecnologías emergentes, es decir, la realidad virtual inmersiva e interactiva. El enfoque es el patrimonio cultural intangible: conmemoraciones, festejos y tradiciones, como el Día de Muertos.

Es orgullosamente egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Ahora imparte clases principalmente dentro del programa en Diseño Digital de Medios Interactivos y la maestría en Estudios y Procesos Creativos en Arte y Diseño de la máxima casa de estudios.

Recientemente fue aceptada para una estancia académica en la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba, en Argentina, donde impartió el conversatorio “Diseño + tecnología: cómo nacen las experiencias interactivas”.

Al enfocarse en la realidad virtual, la maestra De la Torre ha apostado por el fomento de experiencias de aprendizaje cultural; para ello hace uso del diseño tradicional, el de interfaces y el desarrollo de programación. Con la motivación de seguir aprendiendo al respecto y compartir conocimiento, ha mostrado interés en: ¿cómo se construyen estos proyectos en universidades de América Latina?

“Anteriormente he ido a Canadá y cuentan con bastante recurso tecnológico, me sorprendí. Entonces quería ver el diseño digital interactivo en Argentina y me aceptaron. Agradezco la oportunidad que me dio la Universidad Provincial de Córdoba al conocer cómo trabajan ellos”.

Cree que el diseñador gráfico evolucionó gracias a la tecnología emergente que ayudó a la manera de presentar el diseño, y destaca el uso de herramientas con las que cuenta la UACJ para lograrlo: “En la Universidad tenemos recursos e infraestructura maravillosas. Sin esa infraestructura, sin esa tecnología, la realidad virtual no se podría llevar a cabo”.

Programas de desarrollo para motores de videojuegos, software especializado de modelado en 3D, software para texturizado e incluso espacios para la ecualización correcta del sonido son parte de las oportunidades con las que cuentan los alumnos de Diseño.

Algo llamativo en sus presentaciones en Argentina fue justamente el desarrollo de estas herramientas y proyectos concretados, como los tres niveles del Mictlán presentados en la celebración del Día de Muertos en el IADA (2025), donde cada conocimiento y herramienta digital se vieron reflejados.

La maestra explicó que el proyecto del Mictlán es un esfuerzo colectivo que cada semestre concentra a estudiantes que exponen su creatividad y que la meta es terminar sus nueve niveles, habiéndose logrado hasta la fecha cuatro de ellos.

Respecto a las convocatorias de estancias e intercambios académicos, la doctora Alejandra de la Torre realizó una invitación:

“Tanto a los de Argentina como a los estudiantes de la UACJ que participen en las convocatorias que también están abiertas a los estudiantes, no nada más a los profesores, y aprovechen este tipo de oportunidades; es importante aventurarse a ver cómo trabajan el diseño en otras universidades”.