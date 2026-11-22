Hay noches en las que el teatro no se llena, se sobrepasa. El sábado 21 de noviembre fue una de esas ocasiones.

El vestíbulo del Teatro Gracia Pasquel ya tenía ese rumor previo que no se ensaya: familias enteras buscando su butaca, estudiantes con el programa en la mano, parejas mayores que llegaron temprano “para agarrar buen lugar”, y niños que por primera vez iban a escuchar a una orquesta en vivo y no sabían que eso les iba a cambiar la noche.

No era un concierto más en la agenda. Era el cierre de la segunda temporada de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (OSUACJ), y se notaba en el ambiente. En el marco de los 53 años de la Universidad presentes en la cultura, la institución no salió a presumir cifras ni aniversarios. Salió a tocar.

Mendelssohn de principio a fin

Y salió a tocar con una apuesta riesgosa y precisa: una noche entera dedicada a un solo compositor, Félix Mendelssohn.

A las 19:00 horas, con la sala a oscuras y ese silencio que solo se logra cuando cientos de personas contienen la respiración al mismo tiempo, apareció en el podio el maestro Lizandro Valentín García Alvarado, director artístico de la OSUACJ.

Un gesto breve, un levantamiento de batuta, y la música empezó a ocupar cada rincón del Centro Cultural Universitario (CCU).

El programa abrió con la Obertura Las Hébridas, op. 26. Fue la entrada perfecta: mar, viento, oleaje contenido en cuerdas y alientos.

La orquesta no la tocó como un trámite académico, sino como una pintura sonora. Después vino el intermedio emocional de la noche, y luego el cierre con la Sinfonía n.º 4 en la mayor, op. 90, La italiana, con su Allegro vivace inicial, su Andante con moto, su Con moto moderato y ese Saltarello. Presto final que dejó a la sala sin otra opción que ponerse de pie.

El diálogo del violín

En medio de ese marco, el punto más alto tuvo nombre propio: David Rivera Martínez, violín.

Solista invitado, Rivera no llegó a acompañar a la orquesta. Llegó a dialogar con ella en el Concierto para violín en mi menor, op. 64, también de Mendelssohn, en sus tres movimientos: Allegro molto appassionato, Andante-Allegretto non troppo y Allegro molto vivace.

En sus intervenciones, el violín no pedía permiso. Se imponía con un sonido limpio, sin adornos innecesarios, y luego se dejaba abrazar por las cuerdas, los alientos y las percusiones. Hubo pasajes en los que el teatro entero parecía inclinarse hacia adelante, como si el público temiera perderse una sola nota.

Lo que muchos en la sala no sabían era que estaban escuchando a un violinista con una historia que cruza tres continentes. Rivera Martínez es maestro en violín por el Conservatorio Central de Música de Beijing, donde se graduó en mayo de 2024 como el primer latinoamericano en obtener ese grado. Actualmente se desempeña como maestro de violín en la Escuela Superior de Música del INBA.

“Sin embargo, obviamente tuve el privilegio de tocar música de ese país y, al final, es música como la música mexicana, como la música de nuestros países latinoamericanos: una música muy rica, muy vasta, muy compleja y completa también, que vale mucho la pena abordar, ya sea como intérprete o como escucha”.

Su raíz, además, es fronteriza y familiar. Su abuela era de Chihuahua, nacida en 1925, hija de un telegrafista que viajaba de plaza en plaza, y que terminó estableciéndose en la Ciudad de México como médica. Su padre es violinista, formado en la entonces Unión Soviética, en Moscú, donde hizo licenciatura y maestría.

Ahí conoció a su madre, la pianista cubana Yolanda Martínez, originaria de La Habana, Cuba.

“Esta combinación norteña, cubana, central y chilanga también, pues ha sido algo bueno en muchos aspectos, porque creo que me ha dado varias perspectivas de la vida, pues de la supervivencia humana”, dijo. “Cada uno encontró de distinta manera su camino, pero al final terminaron encontrándose, y yo fui producto de esa aleatoriedad de la vida también”.

La invitación, reveló, nació hace un año, cuando el maestro Lizandro García lo contactó.

Al terminar, su mensaje para la comunidad universitaria no fue de cortesía. Fue de insistencia: “No cansarse y no dejar perder el camino del avance, del trabajo y del entendimiento en el arte y la ciencia. Creo que gracias a eso hemos podido progresar como raza humana, y hay que seguir adelante en estas dos maravillosas áreas de la existencia humana”.

Detrás de él, la Sinfónica respondió con una madurez que no se improvisa. Se notó el trabajo de las 16 presentaciones de la reciente temporada, la disciplina de ensayos que nadie ve y la complicidad que solo se construye tocando juntos semana tras semana.

Un proyecto de la universidad para la comunidad

Antes de que empezara la música, el maestro Alejandro Castillo González, director general de Difusión Cultural y Divulgación Científica, había puesto el concierto en su justa dimensión institucional. Agradeció al público por acompañar el cierre de la segunda temporada y subrayó que este es “un proyecto de la universidad para nuestra comunidad”, con la intención de que cada vez sean más quienes lo disfruten y lo aprovechen.

También agradeció a cada integrante de la orquesta “su compromiso y su profesionalismo por seguir sumando”, al director Lizandro García “por su compromiso para llevar adelante este proyecto, con el objetivo de consolidarlo”, y al equipo de producción encabezado por el maestro Blas García, director de Producción Cultural.

Recordó que el proyecto se ha impulsado durante dos años de la administración universitaria del doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector de la UACJ, y reconoció a los técnicos del Teatro del Centro Cultural Universitario, que este año cumplió 35 años de servir a la comunidad fronteriza, así como a su administrador, el maestro Adolfo Lozano.

“Los invitamos a estar atentos a la temporada 2027. Sin duda tendrá muchos retos, pero será muy gratificante para toda nuestra comunidad y para todas las personas interesadas en la cultura”, dijo.

Quien mejor explicó por qué esa noche importaba más allá del programa fue el maestro Blas García Flores, subdirector de Producción Cultural. Para él, el concierto fue “la culminación del esfuerzo de un gran equipo, encabezado por nuestro rector, nuestro director general y por el proyecto de orquestas”.

García Flores recordó que este proyecto orquestal, según las cifras registradas en los portales oficiales de la universidad, tiene 35 años de historia. Se reactivó y ha seguido adelante con diferentes propuestas musicales.

La nueva etapa empezó el año pasado con una orquesta formada en su mayoría por talento de la ciudad: alumnos, egresados y docentes.

“Esto significa la culminación de un proyecto que se extenderá hasta 2030. Estamos en plena formación para estar consolidados en ese año y tener una identidad propia”, explicó.

Esa identidad, añadió, pasa por traer artistas actuales, muy jóvenes y mexicanos, como Rivera. “Esto nos ayuda porque se da un intercambio musical, pero sobre todo para que nuestros jóvenes, nuestros integrantes de la orquesta, vean todo lo que se puede lograr”.

“Cuando vienen invitados como el maestro Rivera, buscamos que haya un intercambio musical, cultural y de ideas, y que nuestros jóvenes piensen: si él lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer en el ámbito orquestal, un ámbito que tenemos que difundir porque en México tenemos muchísima cultura, y también es importante difundir la cultura de la orquesta sinfónica”, sostuvo.

Y adelantó lo que viene: “Esperen la temporada 2027, porque vamos a tener fácilmente 10 conciertos, sin contar los de la Orquesta Sinfónica Juvenil, y todo lo pueden ver en nuestra red que se llama Arte y Cultura UACJ”.

Agradeció, además, “a toda la comunidad de Juárez y de El Paso, y a toda la comunidad universitaria que ha estado viniendo a los conciertos de la OSUACJ”.

Porque el cierre de temporada no se midió en aplausos —que los hubo, largos y de pie— sino en eso: en gente que salió del teatro hablando bajito, como si todavía estuviera adentro de la música. En jóvenes que se tomaron fotos frente al escenario ya vacío, como si quisieran llevarse un pedazo de la noche. En familias que, en el estacionamiento, seguían tarareando un tema que no sabían cómo se llamaba, pero que ya no se les iba a olvidar.

La UACJ, a través de Arte y Cultura y del Centro Cultural Universitario, volvió a recordar para qué sirve una universidad pública en esta frontera: no solo para dar clases, sino para abrirle la puerta a la ciudad y decirle, sin discurso: “esto también es tuyo”.