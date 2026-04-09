En el marco de su conferencia de prensa semanal, espacio desde el cual CONCANACO SERVYTUR México da seguimiento a temas de coyuntura económica y empresarial, la Confederación advirtió que el Mundial 2026 representa una oportunidad histórica para fortalecer a las empresas y negocios familiares del país, pero también un riesgo real de que parte de esa derrama sea capturada por la piratería, la informalidad y el fraude si no se actúa con oportunidad.

El presidente de la Confederación, Octavio de la Torre, señaló que la conversación rumbo al Mundial no puede reducirse a una condena abstracta de la piratería, sino que debe centrarse en una pregunta de fondo: si la oportunidad económica llegará al comercio formal que genera empleo y paga impuestos, o si terminará beneficiando a redes ilegales que compiten con ventajas indebidas.

“El Mundial 2026 puede ser una gran oportunidad para México, pero esa oportunidad debe traducirse en beneficio para las empresas y negocios familiares que sí cumplen, generan empleo y sostienen la economía formal del país; no puede convertirse en una ventana para que la ilegalidad capture parte de la derrama”, afirmó.

CONCANACO SERVYTUR recordó que, de acuerdo con el estudio “Piratería: Entendiendo el mercado sombra en México”, elaborado por CIDAC y AmCham, el consumo doméstico de productos pirata en México en 2015 fue estimado en 43 mil millones de pesos anuales y, actualizado a 2025, asciende a 63 mil 262 millones de pesos, con una afectación de alrededor de 70 mil empleos formales, principalmente en sectores como el textil.

La Confederación subrayó que esta presión no pega igual a todos. En México, 85% de las empresas son familiares y existen alrededor de 4.5 millones de MiPyMEs, muchas de ellas surgidas del ámbito familiar, por lo que cualquier distorsión del mercado afecta directamente la estabilidad de quienes viven del comercio formal.

De acuerdo con la información presentada por CONCANACO SERVYTUR, los sectores más expuestos rumbo al Mundial 2026 son el textil, deportivo, comercio minorista, mercancía promocional, derechos audiovisuales y marcas patrocinadoras.

En particular, el documento de estimación sobre piratería rumbo al Mundial advierte que el sector textil y deportivo es de los más vulnerables y que parte de la demanda puede desplazarse hacia mercancía apócrifa por precio: casi 20% de los aficionados planea comprar playeras pirata, que pueden venderse entre 50% y 70% más baratas que las originales.

“La piratería no compite en igualdad de condiciones. No paga impuestos, no cumple normas, no protege al consumidor y aprovecha la inversión de quienes sí operan dentro de la ley”, señaló la Confederación.

CONCANACO SERVYTUR advirtió que la discusión sobre piratería no puede separarse del costo real de operar en la formalidad. En México abrir un negocio implica en promedio ocho trámites y un costo de acceso de alrededor de 1,433.36 dólares, es decir, cerca de 28 mil pesos, ubicando al país entre los más costosos de América Latina para iniciar formalmente una actividad económica. A ello se suman los costos de permanencia: el ISR puede representar entre 25% y 30% de los ingresos empresariales, y la seguridad social alrededor de 20% de la nómina salarial.

“Si no corregimos estas fricciones, el mensaje que recibe el sector es muy delicado: que la legalidad tiene más costos y más barreras que la ilegalidad”, sostuvo Octavio de la Torre.

La Confederación reconoció como positiva la nueva etapa anunciada en Aduanas por la presidenta Claudia Sheinbaum, con énfasis en digitalización, revisión de contenedores, integración de información y mayor eficiencia operativa, así como el nombramiento de Héctor Alonso Romero Gutiérrez al frente de la ANAM.

Asimismo, recordó que México ya asumió compromisos internacionales en materia de facilitación comercial y que la propia Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior fue concebida para simplificar, automatizar y reducir tiempos y costos en operaciones de comercio exterior.

En ese contexto, CONCANACO SERVYTUR planteó una ruta de acción enfocada en proteger al comercio formal:

agilizar trámites de comercio exterior, especialmente en la Secretaría de Economía; reforzar el control aduanero y la trazabilidad de mercancías; fortalecer medidas en frontera con IMPI y ANAM; proteger marcas y combatir la piratería física y digital; y colaborar con plataformas digitales en prevención de fraude y fortalecimiento de la seguridad digital rumbo al Mundial 2026.

IMPI, medidas en frontera y dimensión social

La Confederación destacó además la coordinación institucional en curso. Entre octubre de 2024 y marzo de 2026, el IMPI ejecutó 5,155 visitas de inspección, aseguró 2,887,372 productos con un valor de 212.9 millones de pesos, realizó 96 visitas de medidas en frontera dentro de las primeras 48 horas y, en coordinación con la Secretaría de Economía, llevó a cabo 21 operativos con 7,860,175 productos apócrifos asegurados, por un valor aproximado de 950 millones de pesos.

Además, CONCANACO SERVYTUR subrayó que el fenómeno no es solo comercial: los hallazgos compartidos por IMPI vinculan mercados notorios de piratería con dinámicas de explotación laboral, lo que obliga a mirar el tema también desde una dimensión social y de legalidad.

La Confederación enfatizó que esta agenda no busca proteger privilegios, sino defender a las empresas y negocios familiares que generan empleo, pagan impuestos y sostienen la economía formal. También recordó que, además de la competencia desleal, las unidades económicas ya absorben costos relevantes por inseguridad: en 2023, el costo total de la inseguridad y el delito para las empresas fue de 124.3 mil millones de pesos, con un costo promedio de 54 mil 451 pesos por unidad económica.

“No basta con condenar la piratería. Hay que crear condiciones para que la formalidad sea viable, competitiva y protegida. Esa es la ruta que México necesita rumbo al Mundial 2026”, concluyó Octavio de la Torre.

La Confederación enfatizó que esta agenda no busca proteger privilegios, sino defender a las empresas y negocios familiares que generan empleo, pagan impuestos y sostienen la economía formal. También recordó que, además de la competencia desleal, las unidades económicas ya absorben costos relevantes por inseguridad: en 2023, el costo total de la inseguridad y el delito para las empresas fue de 124.3 mil millones de pesos, con un costo promedio de 54 mil 451 pesos por unidad económica.

“No basta con condenar la piratería. Hay que crear condiciones para que la formalidad sea viable, competitiva y protegida. Esa es la ruta que México necesita rumbo al Mundial 2026”, concluyó Octavio de la Torre.