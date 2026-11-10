Un hombre que fue agredido a balazos en calles de la colonia Pancho villa, resultó lesionado logrando huir corriendo para solicitar ayuda en la casa de su suegra.

El ataque armado se reportó en las calles Martín López y Tomás Urbina, de la colonia Pancho Villa, sin embargo, lesionado, logró correr hasta las calles Martín López y Enrique Flores Magón para refugiarse en a casa de su suegra y pedir ayuda.

Las personas al interior de la vivienda, al observarlo lesionado, lo subieron a un auto particular y lo trasladaron a una clínica cercana para recibir atención médica.

Por el momento no fue revelada la identidad de la víctima ni el motivo de la agresión, además de información de los o el agresor.

Tanto al lugar del ataque como a la clínica, arribaron elementos de investigación para recabar la mayor información del hecho y tratar de esclarecer lo sucedido.