El encuentro binacional «Sutura» analiza la frontera entre Estados Unidos y México como un modelo de fortaleza cultural e innovación. A través de exposiciones, presentaciones, conversatorios y espacios de convivencia, del 18 al 22 de noviembre se activarán espacios en Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, para llevar a cabo el amplio programa.

La conferencia de prensa se llevó a cabo el 9 de noviembre en el Café Universitario del Centro Cultural de las Fronteras (CCF) y se contó con la participación de los gestores culturales Edgar Picazo, Christian Diego Diego, Marce Santos y Octavio Castrejon; y con la presencia de la maestra Araceli Hidalgo, jefa del CCF en representación de esta casa de estudios, y se dio a conocer que el encuentro contará con la participación de más de 150 artistas y más de 25 organizaciones culturales, con cinco días de diversas actividades.

Edgar Picazo Merino, fundador y organizador de Sutura, explicó que la iniciativa se generó gracias a la colaboración de distintos actores artísticos de Ciudad Juárez y El Paso. Los artistas, a través de sus actividades con instituciones y espacios independientes, charlaron acerca de la posibilidad de cómo incorporar en la frontera la experiencia que han compartido por medio del arte.

«A través de la experiencia que muchos de nosotros hemos trabajado en el área de artes visuales, artes plásticas y arte contemporáneo en los últimos años, hemos tenido la oportunidad no solo de estar trabajando hacia nuestros espacios y desde nuestros proyectos aquí en Ciudad Juárez, pero también con la intención de llevarla a otros lugares», compartió.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) será uno de los espacios que permitirá el desarrollo de algunas actividades del encuentro binacional, a través del Centro Cultural de las Fronteras, con el objetivo de forjar alianzas y promover el arte en la comunidad. Asimismo, el evento se llevará a cabo en espacios como el Museo de Arte de Ciudad Juárez, Plaza Las Américas, Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, Casa Estudio CUI, Plaza Cervantina, Universidad de Texas en El Paso (UTEP), Museo de Arte de El Paso, Museo de Historia de El Paso, Museo Centenario, entre otros.

Sutura permitirá que la comunidad acceda al arte desde diversas perspectivas, en ambos lados de la frontera, tomando en cuenta a esta como un espacio que va más allá de la división política. En este sentido, el nombre «Sutura» es alusivo a la frontera como una herida abierta, en la que el arte permite ver los cambios sociales y culturales; así como un proceso continuo de creación artística y de vinculación.

A través de las actividades se analizará y cuestionarán las narrativas que han surgido en la frontera, cómo mantener los proyectos que ya existen y ver el panorama artístico binacional. Las actividades son gratuitas y aptas para todo el público.