El mercado laboral mexicano alcanzó un nuevo hito en octubre de 2026, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó 23 millones 88 mil 353 puestos de trabajo afiliados. Esta cifra, dada a conocer el 9 de noviembre de 2026, representa el nivel más alto desde que existe registro de este indicador y refleja la evolución de la formalidad laboral en el país.

Del total de empleos registrados, el 86.8% corresponde a puestos permanentes (20 millones 43 mil 824), mientras que el 13.2% restante son empleos eventuales. Ambos rubros alcanzaron máximos históricos, lo que indica una expansión tanto en la estabilidad como en la flexibilidad del mercado laboral formal.

Durante octubre se crearon 161 mil 77 nuevos puestos, lo que equivale a una tasa mensual de crecimiento de 0.7%. En el acumulado de enero a octubre de 2026, la creación de empleos llegó a 571 mil 277, mientras que en los últimos 12 meses el crecimiento fue de 299 mil 180 puestos, equivalente a una tasa anual de 1.3%.

El dato de empleos formales afiliados al IMSS es una referencia clave para entender la cobertura de la seguridad social en México. Sin embargo, es importante precisar que el IMSS contabiliza puestos de trabajo, no personas únicas. Un mismo trabajador puede aparecer en más de un registro si tiene varias relaciones laborales.

Además, este récord de afiliación no implica la eliminación del desempleo ni de la informalidad. Existen millones de trabajadores que realizan actividades económicas sin acceso a seguridad social y que no forman parte de este registro. Por ello, aunque el incremento mensual es relevante, no necesariamente refleja una mejora generalizada en las condiciones laborales de toda la población.

La composición de los empleos registrados ante el IMSS muestra que la mayoría son permanentes, lo que suele asociarse con mayor estabilidad laboral y acceso a prestaciones. Sin embargo, un puesto permanente no garantiza por sí solo condiciones óptimas de trabajo, ya que factores como el salario, el tipo de contrato y la continuidad laboral también influyen en la calidad del empleo.

Para los trabajadores, estar afiliados al IMSS significa acceso a servicios médicos, cotización para una futura pensión y cobertura ante riesgos de trabajo. Las semanas cotizadas y el salario base de cotización son elementos fundamentales para determinar los beneficios a los que se puede acceder, por lo que es recomendable revisar periódicamente la información registrada ante el instituto.

A continuación, se presenta una tabla con los principales documentos que los trabajadores pueden consultar para verificar su situación ante el IMSS:

Consultar estos documentos es importante para detectar posibles inconsistencias, como diferencias en el salario registrado o periodos sin afiliación, que pueden afectar los derechos laborales y de seguridad social.

El crecimiento de 161 mil 77 puestos en octubre es una señal positiva de expansión en el registro de empleos formales. Sin embargo, el aumento anual de 1.3% muestra un ritmo más moderado en comparación con años anteriores. Para evaluar la calidad del empleo, es necesario considerar otros indicadores como salarios, informalidad, subocupación y participación laboral, que son medidos por el INEGI.

Aunque el récord de más de 23 millones de puestos afiliados es un avance relevante, el verdadero impacto debe medirse en las condiciones de quienes ocupan esos empleos. Para los trabajadores, la formalidad laboral debe traducirse en ingresos adecuados, prestaciones y protección social efectiva.

¿Qué deben hacer los trabajadores ante este panorama?

Revisar periódicamente su situación de afiliación en el IMSS.

Verificar que el salario registrado corresponda con el salario real.

Consultar los documentos clave para asegurarse de que su historial laboral esté completo y correcto.

Solicitar orientación al IMSS en caso de detectar inconsistencias.

El crecimiento del empleo formal es una noticia positiva para el país, pero también implica la responsabilidad de garantizar que los derechos laborales y de seguridad social se cumplan para todos los trabajadores afiliados.

MiBolsillo