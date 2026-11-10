La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) entregó 355 uniformes de temporada otoño-invierno al personal administrativo, como parte de una de de las prestaciones incluídas en las cláusulas del contrato colectivo de trabajo del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UACJ (STAUACJ).

En este sentido, el uniforme no solo representa una prenda de vestir, sino que busca promover la imagen institucional, la uniformidad del personal administrativo y contar con un sentido de pertenencia que refleje el compromiso en los espacios universitarios.

En su discurso, el secretario del STAUACJ Gilberto Esparza, expresó que el personal administrativo de esta casa de estudios contribuye al desarrollo de las actividades. «El uniforme va más allá de qué prenda usar, sino que al portarlo vemos una identidad institucional reflejada en su trabajo, con una universidad con una gran historia».

Por su parte, el rector Daniel Alberto Constandse Cortez, en su mensaje compartió que el personal administrativo es el primer contacto que existe entre la universidad y la comunidad que busca ser atendida, resolver inquietudes o realizar un trámite. «Su sonrisa es la que recibe a los alumnos, docentes y público en general que viene a nuestra institución, por ello la importancia de su esfuerzo. Las invito a portar este uniforme con respeto y dignidad».

En el presídium se contó con la asistencia de la doctora Blanca Lidia Márquez Miramontes, subdirectora de Recursos Humanos; el licenciado Gilberto Esparza Ambriz, secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UACJ (STAUACJ); del doctor René Javier Soto Cavazos, abogado general; del maestro Gerardo Sandoval Montes, director general de Servicios Administrativos; la maestra María Guadalupe Gaytán Aguirre, secretaria académica; el doctor Salvador David Nava Martínez, secretario general y el doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector.