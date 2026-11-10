La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), se encuentra en la etapa final de los trabajos de instalación de la tubería y conexión de descargas sanitarias sobre la calle Estación Lucero, como parte del proyecto de rehabilitación de la red de alcantarillado en la colonia Satélite, que beneficia directamente a más de dos mil habitantes.

El arquitecto Héctor Del Toro, supervisor de obra de la JMAS, informó que, los trabajos avanzan conforme a lo programado y, actualmente restan 307 metros lineales de tubería de 15 pulgadas para concluir esta etapa del proyecto.

“Este proyecto inició principalmente para atender los problemas de brotes de aguas residuales que se presentaban en la red de alcantarillado y al interior de las viviendas, una situación que afectaba a los habitantes del sector”, explicó.

Detalló que, actualmente las labores se concentran en la calle Estación Lucero, hasta su conexión con la calle Neptuno, donde se realizan los trabajos necesarios para completar la instalación de la nueva infraestructura sanitaria.

“Ya estamos en la etapa final y pedimos a los vecinos que nos tengan paciencia y tolerancia por las molestias que estos trabajos puedan ocasionar, ya que, estos trabajos son para mejorar las condiciones de la red de alcantarillado y de las viviendas de quienes habitan en este sector”, señaló.

Agregó que, para realizar estas labores se cuenta con camiones de volteo (dompes), retroexcavadoras y motoconformadoras, maquinaria que también permite nivelar las vialidades que ya fueron intervenidas.

Asimismo, indicó que, la calle Estación Alsalcia se encuentra disponible como ruta alterna para el tráfico local, ya que es una de las vialidades donde los trabajos ya concluyeron, por lo que, se pide a los automovilistas utilizar esta opción para evitar las zonas donde continúa la obra.

Estas acciones se realizan por instrucción de la Gobernadora Maru Campos y del Director Ejecutivo de la JMAS, Alberto Paredes, con el objetivo de fortalecer la infraestructura sanitaria y mejorar el servicio de alcantarillado en la ciudad.

Con esta obra, la JMAS avanza en la atención de una problemática que por años afectó a las familias de la colonia Satélite, al mejorar las condiciones de la red de drenaje y contribuir a un mejor servicio para sus habitantes.